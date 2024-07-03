İcra kurulundaki kadın oranı yüzde 60 olan tek şirket: Boyner

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, söz konusu raporda yer alan bilgilere yönelik, "UNDP işbirliğiyle hayata geçirecekleri SHE LAB -Genç Kadınlar için Sürdürülebilirlik Laboratuvarı projesiyle kadın liderler yetiştirmek için yola çıktık. Sürdürülebilirlik konusu henüz şirketler nezdinde dahi tam anlaşılmamışken, üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan kız öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan proje 18 aylık online bir eğitim dönemini kapsayacak ve 210 genç kadına ulaşılacak" değerlendirmesinde bulundu.

Boyner, SHE LAB projesinin sürdürülebilirlik alanında çalışacak kadın profesyonellerin yetiştirilmesi ve bu alanda eğitim programlarının geliştirilmesi için öncü bir çalışma olacağını vurgulayarak, entegre düşünme becerilerine sahip ve yapay zeka sistemleriyle birlikte çalışabilme kapasitesine sahip kadın profesyonellerin yetiştirilmesinin erkek egemen bir çalışma sisteminin üzerindeki cam tavanlarını da kıracağını ifade etti.

İcra kurulundaki kadın oranı yüzde 60 olan tek şirketiz

Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu toplumsal cinsiyet eşitliğinin çalışma ilkelerin odağında yer aldığını belirtti ve ekledi.

"Türkiye'de kadın çalışan oranı yüzde 47, icra kurulundaki kadın oranı yüzde 60 olan tek şirketiz. Seninle Tamam, Biriz Birlikteyiz, İyi İşler projelerimizle kadın girişimcileri ve çalışanları desteklerken Buluşum gibi projelerimizle gençlerimizin yanındayız. Tüm bu faaliyetlerimizle sadece kurum içinde değil, değer zincirinin tamamında uygulamaya devam edeceğiz."