İDO iç hat seferlerini durduruyor
İDO, ekonomik nedenlerden ötürü Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş-Beşiktaş ve Adalar seferlerini yapmayacak.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 1 Aralık'tan itibaren iç hat seferlerini durdurma kararı aldı.
Konuya ilişkin Habertürk'e konuşan üst düzey bir İDO yetkilisi kararın ekonomik nedenlerle alındığını belirtti.
Buna göre şirket, 1 Aralık'tan sonra Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş-Beşiktaş ve Adalar seferlerini iptal edecek.
İDO, 2011 yılında 861 milyon dolar bedelle Tepe-Akfen-Souter-Sera ortak girişim grubu tarafından satın alınmıştı.