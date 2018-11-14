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İDO iç hat seferlerini durduruyor

İDO, ekonomik nedenlerden ötürü Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş-Beşiktaş ve Adalar seferlerini yapmayacak.

İDO iç hat seferlerini durduruyor
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 1 Aralık'tan itibaren iç hat seferlerini durdurma kararı aldı.

Konuya ilişkin Habertürk'e konuşan üst düzey bir İDO yetkilisi kararın ekonomik nedenlerle alındığını belirtti.

Buna göre şirket, 1 Aralık'tan sonra Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş-Beşiktaş ve Adalar seferlerini iptal edecek.

İDO, 2011 yılında 861 milyon dolar bedelle Tepe-Akfen-Souter-Sera ortak girişim grubu tarafından satın alınmıştı.

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