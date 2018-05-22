İftar ve sahur saatleri online alışverişi öğlene çekti

22 Mayıs 2018

İrem ÇETİNGÖZ

Hemen hemen her sektör gibi e-ticaret de Ramazan Ayı'ndan etkileniyor. Ramazandan önce öğle saatlerinde yemek yiyen, şimdi alışveriş yapmayı tercih ediyor. Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban Arditti, bu süreçte insanların uyku saatlerinin değiştiğini belirtiyor. "İnsanlar ya geç uyuyorlar ya da erken uyanıyorlar" diyen Arditti, online kesimde hareketin öğlen ile iftar ve sahur saatlerinde başladığını ifade ediyor. Bu durumun daha şimdiden satışlara ciddi şekilde etki ettiğini belirten Arditti, "Sosyalleşme iftar ve sahur saatlerinde oluyor. Evde oturan kadınlar gezmeye çıkmıyor. Gün içinde internetten alışveriş yapmayı tercih ediyorlar" dedi.

Şu anda 3 bin markayla çalıştıklarını söyleyen Arditti, şirketin kendine ait 3 farklı markası olduğunu belirtti. Şirketin çocuk, kadın, ayakkabı, aksesuar, kozmetik erkek, aktif spor ve ev yaşam olmak üzere 8 kategorisi olduğunu kaydeden Arditti, çalışanların yaş ortalamasının 26. yönetim ekibinde de erkek-kadın çalışan durumunun yarı yarıya olduğunu aktardı.

Müşterilerinin yüzde 65'i 35 yaş altında

Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban Arditti, DÜNYA'ya sektör, şirketleri ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ramazan ayı boyunca fiyat yapısını anında güncelleştirdiklerini kaydeden Arditti, sahur ve iftar vakitlerinde daha fazla kampanya çıkarttıklarını anlattı. Sitelerindeki alışveriş trafiğinin ve cirolarının yüzde 70'inin mobilden geldiğini vurgulayan Arditti, gelecekte e-ticaret sektörünün sadece mobilden

yürüyeceğini açıkladı. Arditti, şu anda müşterilerinin yüzde 65'inin 35 yaş altı olduğuna işaret etti.

Kurdaki dalgalanmayı anında hissettiklerini aktaran Arditti, referandum döneminde ise satışlarının artış gösterdiğini hatırlattı. O zamanlarda dünya trendlerini araştırdıklarını anlatan Arditti, savaş zamanında insanların kırmızı ruja yöneldiğini gözlemlediklerini söyledi.

3 ay içinde kargolarda yeni sistem başlayacak

Arditti şöyle devam etti: "Kargo şirketleri daha çok firmanın deposundan öteki firmanın deposuna çalışarak çalışmalarını yürütüyordu. Online'nin devreye girmesiyle beraber 2010'dan itibaren müşteriye devreden sistemler kurulmaya başladı. Kargo şirketleri bu konuda kendini geliştiriyor. Dolayısıyla bu gelişmeler sonucunda direkt müşterinin ihtiyaçlarına göre tekil müşterinin 'şu saatte evde oluyorum, ürünüm şu saatte evde olsun diyebildiği’ sistemi daha yeni geliştirmeye başladılar. Birkaç şirket şu anda geliştirme safhasında. Onlardan bir tanesiyle biz de devreye gireceğiz." Bu düzenin 3 ay içinde kargo şirketlerinde başlamasının öngördüklerini ifade eden Arditti, yeni bir dönemin başlayacağını kaydetti.

Rakamlarla Morhipo .com

2017 cirosu 650 milyon TL, 2018 hedefi 1 milyar TL Çalışan sayısı 277. Her hafta 50-100 parça yeni ürün siteye giriyor.

Mobil cirosunun toplam ciro içindeki payı yüzde 65.

Yeni uygulama olan 'Kapıda Ödeme ve Tıkla Gel'de toplam kullanıcının 560 bini kapıda ödeme 450 bini de tıkla geli kullanıyor.

E-Ticaretle ilk defa tanışan kullanıcıların 215 bini kapıda ödemeyi, 76 bini de tıkla geli tercih ediyor.

Kapıda ödemenin cirı içindeki payı yüzde 21.7 iken, tıkla gelin ise yüzde 7.4.

2017'de en çok kasım ve aralıkta satış yapıldı.

217'de en çok alışverişi 26-35 yaş aralığındaki müşteriler yaptı.

2017'de siteden kadınlar alışverişte elbiseyi tercih ederken, erkekler de en çok t-shirt aldı.

Kıyafette en fazla M ve L bedenleri tercih edilirken, ayakkabı da ise en çok 37 ve 38 numaralar satılıyor.