İftar ve sahurda online alışveriş trafiğinde artış

Nagihan KALSIN

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüketicilerin alışveriş talebi, iftar ve sahuru beklerken online üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Tüketici ilgisinin, ağırlıklı Ramazan’la özdeşleşen ürünler ve temel gıda ürünlerinde olduğuna işaret eden Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM.com’un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, söz konusu ürünlerde yaklaşık yüzde 50 artış görüldüğünü belirterek, “Online alışverişlerde akşam 22.00 ile sahur saatlerine kadar artan bir trafik görüyoruz.

Vatandaşlarımız e-ticaret yoluyla gıda ürünleri almaya artık alıştı. Bu ay e-ticarette, 150 milyar liralık bir alışveriş bekliyoruz. Hurma, güllaç, bakliyat, un, yağ, şeker, kuruyemiş gibi gıda ürünleri en fazla ilgi gören ürünlerin başında geliyor” değerlendirmesinde bulundu. Çevikoğlu, bir grup gazeteciye Ramazan ayının e-ticaret alışverişlerine etkisini değerlendirdi.

Çevikoğlu, “Bu ay gıda ürünlerine yönelik hareketlilik yaşanırken, diğer ürün gruplarının satışında da artış oluyor. Vatandaşlar iftarı veya sahuru beklerken alışveriş yapabiliyor. Bu yıl, PttAVM olarak belli ürünlerde yüzde 50’lere yakın talep artışları görüyoruz. Ramazan ayında internetten yapılan kartlı ödemelerin 150 milyar lirayı geçmesini bekliyoruz” dedi.

Deprem bölgesine bağış yüksek

Bu dönemde Ramazan kolilerinin klasik bir ürün haline geldiğini aktaran Çevikoğlu, “Satışlarımız geçen senelere göre benzer seyrediyor. Bizler vatandaşa en uygun fiyata ürün sunmak için elimizden geleni yaparken, hayır yapmalarına da vesile olmaktan çok memnunuz. Bu kolilerimiz, 6 Şubat Depremi’nin vurduğu bölgelere de ulaştırılıyor. Önümüzdeki günlerde deprem bölgesine ciddi sayıda Ramazan kolisi bağışı olmasını da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hurma, güllaç başı çekiyor

İlgi gören ürünlere de değinen Hakan Çevikoğlu, “Hurmanın tüm çeşitlerine her zaman olduğu gibi ilgi yüksek. Güllaç gibi hazır tatlılar, bakliyat, un, yağ, şeker, kuruyemiş gibi gıda ürünleri de ilgi çeken ürünler arasında.

Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerini vatandaşlarımızın sepetlerinde oldukça fazla görmeye başladık” diye konuştu. Online alışveriş alışkanlıklarına ilişkin bir örneği de paylaşan Hakan Çevikoğlu, “Online alışverişlerde akşam 22.00 ile sahur saatlerine kadar artan bir trafik görüyoruz.

Normal günlerde çok daha az sipariş verilen gece saatleri, Ramazan günlerinde oldukça hareketleniyor. İnsanlar oruçlarını açtıktan sonra biraz dinlenip alışverişe yönelebiliyor. Bu saatler arasındaki alışverişler genelde elektronik, kozmetik, giyim, aksesuar gibi ürünler oluyor. Bakliyat, kuruyemiş gibi gıda alışverişlerinin biraz daha erken saatlerde yapıldığını söyleyebilirim” dedi.

Yurt dışından Ramazan’a özgü ürünlere talep var

Bu dönemde yurt dışı satışlarını da değerlendiren Çevikoğlu, “Türkiye’ye özgü ürünler dünyanın dört bir yanından sipariş ediliyor. Ramazan’ın gelişi alışverişleri bir nebze daha hareketlendiriyor. Yurt dışındaki algı şu; Türk ürünü eşittir kaliteli ürün... Bu dönemde yine geçen senelerle benzer şekilde Türk kahvesinden semaverine, leblebisinden bademine, kayısısından seccadesine alışveriş taleplerinin olduğunu tespit ettik. Bu talebin ay içerisinde artarak devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.