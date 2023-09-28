İGSAŞ, ISO 500 listesinde üç basamak ilerledi

Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde gübre sektörünün lider şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren İstanbul Gübre Sanayi (İGSAŞ), İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ve Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinin performansını gösteren ISO 500 2022 listesinde üç sıra birden yükselerek 87’nci oldu. 50 yılı aşan geçmişi boyunca Türkiye sanayisine ve tarımına katkı sağlamak için üretim ve yatırımlarına devam eden İGSAŞ, bir önceki yıl, “100’ler Kulübü” arasına girerek önemli bir başarıyla imza atmıştı. Şirket, aynı başarısını geçen yıl da sürdürdü ve 87’nci sıraya yükseldi.

İGSAŞ, net satışlar sıralamasında ise benzer bir başarıya imza atarak 52’nci sıradan 48’inci sırada yer buldu. Dünya ekonomisinin COVID-19 salgını, jeopolitik gerilimler, yüksek enflasyon gibi sorunlar yaşadığı bir yıl da büyük bir başarıya imza attıklarını belirten İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “ISO 500 listesindeki yerimiz, tüm zorluklara karşın istikrarlı büyümemizi sürdürdüğümüzün en önemli göstergesi. Zor zamanlarda da çiftçimizin yanında olduk, en doğru ürünü en doğru şekilde kullanarak verimlerini artırmalarını sağlamaya çalıştık. Bu çabalarımızın karşılığını da istikrarlı bir şekilde büyüyerek alıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında böylesi bir başarıya imza atmaktan büyük gurur duyuyoruz. Tüm iş arkadaşlarıma, paydaşlarımıza ve bize her zaman güvenen çiftçilerimize bir kez daha teşekkür ederim” dedi.