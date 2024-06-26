İhracata odaklanan ASELSAN ilk 30’a girmeyi amaçlıyor

Türkiye Yüzyılına hızlı bir başlangıç yapan ASEL­SAN, artık tamamen ih­racata ve büyümeye odaklandı. Bu politikaya paralel olarak yurt dışındaki varlığını genişleten ASELSAN, 2023 yılında 30 farklı ülkeyle toplam 601 milyon dolar tutarında yeni ihracat sözleşme­si imzaladı. Bu rakam, ASELSAN tarafından yapılan değerlendir­mede 49 yıllık milli teknoloji ge­liştirme yolculuğunda tarihi bir rekor olduğu vurgulandı. ASEL­SAN, 2024 yılında 1 milyar dolar­lık ihracat sözleşmesi imzalamayı hedefliyor.

Oyun değiştirici teknolojiler üretmek amaçlanıyor

ASELSAN, yıllık teslimat ra­kamları açısından dünyanın en büyük savunma sanayi şirketle­ri sıralamasında 47’nci sırada yer alıyor. Şirket bu çalışmalar doğ­rultusunda 2030 yılında ilk 30’a girmeyi hedefliyor. ASELSAN, bu hedefi gerçekleştirmek için ala­nında dünyanın en iyi sistemle­ri geliştirmeyi, oyun değiştirici teknolojiler üretmeyi ve ihracat odaklı büyümeyi içeren üç temel vizyon benimsedi.

ASELSAN, milli teknolojiler geliştirirken orta ve uzun vade­li yol haritalarını da hazırladı. Bu kapsamda ASELSAN, her ürün ai­lesi için 2030’a kadar hangi ürün­leri çıkaracağını, hangi teknolo­jilere ağırlık vereceğini belirledi. Böylece, mevcut ürünlerin geliş­tirilmesinin yanında oyun değiş­tirici yeni nesil teknolojiler dev­reye alınacak. Türkiye’nin kilog­ram başına ihracat değeri 1,5 dolar civarındayken, ASELSAN’da bu rakam ortalama olarak değerlen­dirildiğinde 2 bin dolar seviyesi­ne çıkıyor. ASELSAN’ın kilogram başına ihracat değeri arayıcı baş­lıklarda 12 bin doları, burun rada­rında 30 bin doları, arayıcı başlık­ların ve kameraların detektörle­rinde ise 50 bin doları buluyor.

ASELSAN, ihracatta çıtayı yükseltti

Tüm çalışmalarında Ar-Ge’yi ve inovasyonu öne çıkaran ASEL­SAN, bu çerçevede Ar-Ge ve ino­vasyonu üretimden pazarlamaya, tedarikten yönetime kadar tüm iş süreçlerinde faaliyetlerinin odağı haline getiriyor. Ar-Ge harcama­sı, Ar-Ge personel sayısı, Ar-Ge yatırımları alanında Türkiye’de başı çeken ASELSAN, Milli Tek­noloji Hamlesi doğrultusunda savunma sanayinin dışa bağım­lılıktan tamamen kurtulması ve millileştirilmesi için var gücüyle çalışıyor.

Türkiye’nin teknolojide önde gelen şirketlerinden ASELSAN, çok geniş bir sahada teknoloji ge­liştiriyor. ASELSAN, askeri ha­berleşme telsizleriyle 49 yıl önce başlayan yolculuğunda denizle­rin altından uzayın derinliklerine kadar her platform için ileri tek­nolojilerin altına imza atıyor.

Gü­venlik güçlerinin teknoloji ihti­yaçlarını yerli çözümlerle karşı­lamak için kurulan ASELSAN, bu temel misyonun yanında, ar­tık her yönüyle küresel bir firma olma yolunda ilerliyor. ASEL­SAN’ın şu anda dünyanın 16 fark­lı ülkesinde 18 farklı ofis veya iş­tiraki bulunuyor. ‘Ankara’da üret, dünyada sat’ yaklaşımının öte­sine geçen ASELSAN, dünyanın her coğrafyasında yer alan part­nerleriyle birlikte bölgeye uygun özgün çözümler geliştirme yolu­na gidiyor.

Tasarımlar milli mühendislik gücüne dayanıyor

ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ile ASELSAN, dünyanın en iyisi sayılan bir ürünü Türkiye’ye kazandırdı. İHA’larda kullanılan bu sistem, tamamen milli mühendisliğin gücüyle tasarlandı. Yıl içinde seri üretime başlanan ASELFLIR-500’ün ihracatı da gerçekleştirildi.

ASELSAN ayrıca MARLİN İnsansız Deniz Aracı, YENER Mayın Tespit Sistemi, ülkemizin ilk uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER, ilk ufuk ötesi sonarı DÜFAS, ilk uçak burun radarı MURAD, güdümlü mühimmat TOLUN, otonom sualtı aracı DERİNGÖZ gibi ürünleri de Türkiye’ye kazandırıyor.