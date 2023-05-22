İhracata Turkish Cargo katkısı

Turkish Cargo ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında Kasım 2022’de yapılan anlaşma kapsamında, Türk ihracatçıları açısından stratejik öneme sahip 31 ülkedeki 40 destinasyon için yüzde 30’a varan indirimler yapılarak Türkiye’nin ihracat seferberliğine ciddi katkı sağlandı. Protokolün yürürlükte kaldığı dört ayda söz konusu lokasyonlara gerçekleştirilen ihracatta yüzde 23 artış oldu.

İhracat kampanyasının başarısı hakkında görüşlerini belirten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; “Bayrak taşıyıcı hava yolu olarak Türkiye'nin ürettiği emeği, dünyanın dört bir yanına ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile değerli iş birliklerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda TİM ile imzaladığımız üçüncü protokol sayesinde özel çözümler sunarak ülkemizdeki ihracatçıların yaklaşık 18 bin tonluk bir kapasiteyi indirimli kullanmasını sağladık. Sadece bu protokol kapsamında bile 1,8 milyar dolara yakın, yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirildi. Kampanya dönemindeki ihracatta, geçen sene aynı dönemde ilgili destinasyonlara gerçekleştirilen ihracata kıyasla yüzde 23’lük bir artış sağlandı.

Müşteri odaklı hizmet

Katma değeri yüksek olan bu önemli pazarda, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip markası olarak, ihracatçılarımızın lojistik çözümlerinin önemli bir parçası oluyor; bu değerli misyonun bilinci ve motivasyonu ile müşteri odaklı hizmet kalitemizi her geçen gün geliştiriyoruz.” dedi.

Günümüzde üretmek ve yeni pazarlar bulmak kadar hızlı ve güvenli lojistik hizmetinin de önem kazandığını vurgulayan TİM Başkanı Mustafa Gültepe; “Hızlı ve güvenli taşıma için hava kargo en ideal seçenek olarak öne çıkıyor. Ülkemizin küresel markası Türk Hava Yolları bu konuda her zaman ihracatçılarımızın yanında oldu. Kargo taşımacılığı konusunda Türk Hava Yolları ile bugüne kadar üç protokol imzaladık. Protokoller sayesinde 132 ülkede operasyonu bulunan Turkish Cargo ile uzak pazarları yakın ettik.

Ulaşımda önemli avantajlar sağlandı

Son olarak Kasım 2022’de imzaladığımız ve şubat ayının sonuna kadar devam eden protokol ile birçok pazara ulaşımda önemli avantajlar sağladık. İhracatçılarımız; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Hindistan’ın da aralarında bulunduğu 31 ülkede 40 şehre, yüzde 30'a varan indirimlerle ürünlerini taşıdılar. Protokol kapsamında; genel kargoların yanı sıra meyve-sebze, yumurta ve balık gibi bozulabilir gıda ürünlerini de uygun fiyata ve güvenle sevk ettik. Protokolde yer alan noktalara hava yoluyla ihracatımızı önceki yılın aynı dönemine göre tonaj olarak yüzde 23 artırdık.” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi’ni hatırlatan Mustafa Gültepe, ihracatın ortalama mesafesini artırma hedeflerinde Türk Hava Yolları’nın her zaman ihracatçının yanında olmaya devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.