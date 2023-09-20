İki markadan gıda israfına karşı 'akıllı tartı' işbirliği

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yemeksepeti Kurumsal İletişim Direktörü Tuba Güven Saraçoğlu, “Gerçekleştirdiği miz ölçümlerle elde ettiğimiz otomatik raporlar sayesinde atık miktarını değerlendirmeyi, menü değişikliklerini planlayarak gıda atık yönetimini gözden geçirmeyi ve yemekhanemizde oluşan gıda atığını %50’ye kadar azaltmayı hedefliyoruz. Bu sayede gıda israfını olabildiğince azaltabileceğimize ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakabileceğimize inanıyoruz” dedi.

Dünya genelinde her yıl üretilen gıdaların 3’te 1’inin düzenli olarak israf olduğuna dikkat çeken Fazla Pazarlama ve İş Geliştirme Lideri Koray Koçer de “Her geçen gün daha fazla kurumun sürdürülebilirlik odağıyla aksiyon alarak geliştirdiğimiz teknolojilerden yararlandığını ve yemekhanelerinde Akıllı Tartı Sistemi’ni kullanılmaya başlayarak israf ile mücadele ettiğini görmek, Dünya’mızın ihtiyaç duyduğu sistemsel dönüşümün gerçekleştiğine dair umutlarımızı pekiştiriyor” diye konuştu.