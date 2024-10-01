İlk yerli yüksek teknoloji vakum pompasını üretti

Ziya İPEK

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Büker, bu önemli ürünün otomotiv, gıda, ilaç, cam, plastik, enerji, sağlık, havacılık ve savunma sanayi gibi pek çok sek­törde geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu belirtti. Büker, global ölçekte 8 milyar dolarlık bir pazar payına ulaşan yüksek tek­noloji vakum pompalarının üreti­mini, anlaşmalı oldukları hassas üretim altyapısına sahip çözüm ortaklarıyla gerçekleştirdikleri­ni, tesis yatırımına yönelik çalış­malarının ise sürdüğünü söyledi.

Türkiye’nin teknoloji altyapısı­nın güçlendirilmesine katkı sağ­layan çalışmalar her geçen gün ar­tıyor. Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Mer­kezi’nde Teknik Müdür olarak 13 yıl görev yaptıktan sonra ayrılan Fatih Büker, girişimci olarak baş­vurduğu Küçük ve Orta Ölçek­li İşletmeleri Geliştirme ve Des­tekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) araştırma-geliştirme ile ürün- geliştirme ve inovasyon desteğini aldı.

2023 yılında Çu­kurova Üniversitesi Teknokent’te HillTeknosis’i kuran Büker, iki yıllık süreçte odaklandığı yüksek teknoloji yağsız çalışan scroll tip vakum pompasında; tasarımın­dan parçalarına kadar tamamı yerli üretim gerçekleştirdi. Tür­kiye’deki cihazların ithal olduğu­nu anımsatan Büker, “Ülkemizde halihazırda kullanılmaya devam eden ithal ürünlerin yedek parça ve servis imkânı sorunlarına da çözüm üretiyoruz” dedi.

“Yerli üretimle sorunlar aşılacak”

İthal ürünler olmasından kay­naklı vakum pompası sektörün­de yedek parça, yüksek maliyet ve uzun teslimat sürelerinde sorun­lar yaşandığını dile getiren Fatih Büker, sektörün içinde yer alma­sından dolayı ihtiyaçların neler olduğunu çok iyi bildiğini “yerli” çözümle bu sorunların aşılaca­ğını aktardı. Türkiye’nin ilk yük­sek teknoloji vakum pompasının seri üretimini gerçekleştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı yatı­rımcılarla görüştüğünü anımsa­tan Fatih Büker, şunları kaydetti: “Hedef sektörümüzü üniversite­ler ve nano teknoloji araştırma merkezleri olarak belirledik.

Ge­len talepleri geri çevirmemek adına hedef sektörümüzün dı­şında da ihtiyaçlara yardımcı ol­maya çalışıyoruz. Seri üretim fa­aliyetlerine yeni yeni geçiyoruz. Hızla üretim kapasitemizi artı­rarak taleplere yetişmeyi planlı­yoruz. İlk etapta hedefim yurt içi ihtiyaçlarını karşılayarak Türki­ye’deki döviz çıkışını engelleyip, ilerleyen süreçte ihracat ile döviz girdisi sağlamaktır.”

“Yüksek teknoloji vakum pompasında bağımlılığı azaltacağız”

İthal yüksek teknoloji vakum pompalarının teslimat sürelerinin 20 haftayı bulduğuna ve bu durumun adeta gizli bir ambargo gibi tüketiciyi zor durumda bıraktığına dikkat çeken Bü­ker, bu alandaki dışa bağım­lılığı azaltacaklarını belirtti. Yatırımcı arayışına da deği­nen Büker, “Daha hızlı büyü­mek ve ülkemize daha fazla hizmet edebilmek için yatı­rım yapacak cesur girişim­ciler arıyoruz. Kısa vadede, bakım ve onarım süreçlerin­de tüketicilerle iletişim kura­rak marka bilinirliği ve itibar kazanmayı hedefliyoruz. Üretimlerini gerçekleştirece­ğimiz ürünlerimizi pazara su­narak bu alandaki bağımlılığı azaltmayı planlıyoruz” ifade­lerini kullandı