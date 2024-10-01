İlk yerli yüksek teknoloji vakum pompasını üretti
Çukurova Teknokent’te faaliyet gösteren HillTeknosis Teknoloji Mühendislik Şirketi, Türkiye’nin ilk yüksek teknoloji vakum pompasını üretmeyi başardı.
Ziya İPEK
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Büker, bu önemli ürünün otomotiv, gıda, ilaç, cam, plastik, enerji, sağlık, havacılık ve savunma sanayi gibi pek çok sektörde geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu belirtti. Büker, global ölçekte 8 milyar dolarlık bir pazar payına ulaşan yüksek teknoloji vakum pompalarının üretimini, anlaşmalı oldukları hassas üretim altyapısına sahip çözüm ortaklarıyla gerçekleştirdiklerini, tesis yatırımına yönelik çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.
Türkiye’nin teknoloji altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayan çalışmalar her geçen gün artıyor. Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nde Teknik Müdür olarak 13 yıl görev yaptıktan sonra ayrılan Fatih Büker, girişimci olarak başvurduğu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) araştırma-geliştirme ile ürün- geliştirme ve inovasyon desteğini aldı.
2023 yılında Çukurova Üniversitesi Teknokent’te HillTeknosis’i kuran Büker, iki yıllık süreçte odaklandığı yüksek teknoloji yağsız çalışan scroll tip vakum pompasında; tasarımından parçalarına kadar tamamı yerli üretim gerçekleştirdi. Türkiye’deki cihazların ithal olduğunu anımsatan Büker, “Ülkemizde halihazırda kullanılmaya devam eden ithal ürünlerin yedek parça ve servis imkânı sorunlarına da çözüm üretiyoruz” dedi.
“Yerli üretimle sorunlar aşılacak”
İthal ürünler olmasından kaynaklı vakum pompası sektöründe yedek parça, yüksek maliyet ve uzun teslimat sürelerinde sorunlar yaşandığını dile getiren Fatih Büker, sektörün içinde yer almasından dolayı ihtiyaçların neler olduğunu çok iyi bildiğini “yerli” çözümle bu sorunların aşılacağını aktardı. Türkiye’nin ilk yüksek teknoloji vakum pompasının seri üretimini gerçekleştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarla görüştüğünü anımsatan Fatih Büker, şunları kaydetti: “Hedef sektörümüzü üniversiteler ve nano teknoloji araştırma merkezleri olarak belirledik.
Gelen talepleri geri çevirmemek adına hedef sektörümüzün dışında da ihtiyaçlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Seri üretim faaliyetlerine yeni yeni geçiyoruz. Hızla üretim kapasitemizi artırarak taleplere yetişmeyi planlıyoruz. İlk etapta hedefim yurt içi ihtiyaçlarını karşılayarak Türkiye’deki döviz çıkışını engelleyip, ilerleyen süreçte ihracat ile döviz girdisi sağlamaktır.”
“Yüksek teknoloji vakum pompasında bağımlılığı azaltacağız”
İthal yüksek teknoloji vakum pompalarının teslimat sürelerinin 20 haftayı bulduğuna ve bu durumun adeta gizli bir ambargo gibi tüketiciyi zor durumda bıraktığına dikkat çeken Büker, bu alandaki dışa bağımlılığı azaltacaklarını belirtti. Yatırımcı arayışına da değinen Büker, “Daha hızlı büyümek ve ülkemize daha fazla hizmet edebilmek için yatırım yapacak cesur girişimciler arıyoruz. Kısa vadede, bakım ve onarım süreçlerinde tüketicilerle iletişim kurarak marka bilinirliği ve itibar kazanmayı hedefliyoruz. Üretimlerini gerçekleştireceğimiz ürünlerimizi pazara sunarak bu alandaki bağımlılığı azaltmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı