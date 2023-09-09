İLKO İlaç, Rus pazarına açılacak

Başak Nur GÖKÇAM

Selçuklu Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve hikâyesi 1960’lı yıllarda Konya’da başlayan İLKO İlaç, yeni Ar-Ge yatırımları ile Konya’da büyümeyi sürdürüyor. Konya’ya olan vefa borcu sebebiyle kente ilaç fabrikası kurarak, bölgenin kalkınmasını destekleyen onursal başkan Mustafa Öncel ile başlayan üretim sürecine ilişkin konuşan Selçuklu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İLKO İlaç Genel Müdürü Hatice Öncel, “Ülkemizdeki tüm üretim merkezlerinin İstanbul ve çevresine yapılması, Anadolu ve Doğu’nun ekonomik kalkınmasına da engel oluyor. Kurucumuz Mustafa Öncel, 50 yılı geçkin bir zamanda, Konya’nın kendisine kattıkları sebebiyle kentte bir üretim merkezi açmaya karar vermiş ve istihdamı, kalkınmayı desteklemiştir. Şimdi bu görevi bizler devraldık ve Konya’nın daha da büyümesi için yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

Tüketici sağlığına silusyum dahil edildi

Küresel rekabette öncü şirket olmayı hedeflediklerini belirten Hatice Öncel, “Geniş ürün portföyümüzün yanı sıra biyoteknoloji alanında yoğun çalışmalarımız bulunuyor. Biyoteknolojide Türkiye’de ilk ve tek hücre hattı platformuna sahip firma olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Rekombinant DNA teknolojisini araç olarak kullandığımız bu çalışmalarda ilk aşamada kanser ve kansere bağlı hastalıklara yönelik olarak biyoteknolojik ürünler geliştirme hedefiyle çalışıyoruz. Yine yaptığımız son yatırım ile Türkiye'de üretimi oldukça az ve geliştirilmesi zor olan High Potent ilaçların üretimine yönelik yeni bir üretim birimimizi de yakında hayata geçiriyoruz. Burada da ilk etapta ağırlıklı olarak onkoloji ve nadir hastalıklara yönelik ürünler üretilecek” bilgisini vererek şöyle devam etti: “Ortadoğu, Balkanlar, Uzakdoğu, Afrika ve Latin Amerika bölgelerinde 25’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu an için yeni hedefimiz ise Rus pazarı. Görüşmelerimiz var ve yakın zamanda Rusya’da ihracata başlayarak orada da büyümeye devam edeceğiz.” Türkiye’nin Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan ilk 10 ilaç şirketi arasında olan İLKO İlaç’ın bugüne kadar Ar-Ge’ye yaptığı yatırım bedeli 52 milyon euro olan şirket, 2016 yılında Wellcare markasıyla tüketici sağlığı alanına giriş yaptı. İLKO İlaç yeni ürün grubu Wellcare Collagen Beauty Boost’ta ise oksijenden sonra doğada en fazla bulunan 2’nci element silusyumu içeriğe dahil etti.