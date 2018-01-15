Imagine Codes Junior ekibi 'yerli mobil oyun' yörüngesini ıskalamıyor

15 Ocak 2018

SİBEL SANCAKLI

Deliçeri oyunu ile, 2017 yılında mobil oyun sektörüne giriş yapan Imagine Codes yeni oyun üretme çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda kurmuş oldukları Imagine Codes Junior ekibi tarafınca hazırlanan yeni bir Arcade oyunu olan ‘Swirl’ mobil marketlerde yerini aldı. Swirl oyununu anlatan Imagine Codes Junior ekibinden alınan bilgiye göre, yeni bir Arcade türü mobil oyunu daha yolda… Oyunun adı ise “Spike Jump” olacak.

Junior ekibi 'Swirl'le ve nasıl oynanacağıyla ilgili bilgiler verdi. Oyunda, yörüngeye bağlı sürekli dönen denge topu ile yörüngenin etrafına yayılmış olan topları yakalanmaya çalışılıyor. Topların arasındaki boşluklara denge topunu denk getirmeden ve ıskalamadan topları yakalanması gerekiyor. Oyunda can hakkı veya herhangi bir süre sınırlaması yok ve içerisinde dilendiği kadar deneme yapılabiliyor. Ekip oyunda dikkatli olunması gerektiğini, genelde reflekslerle atlanabilen bölümlerin olduğunu söylüyor.

‘Swirl’, Google Play ve App Store'da yerini aldı. Oyun artık ücretsiz indirilerek oynanabilir.