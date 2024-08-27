İmaş ile BUA Foods'dan ikinci ‘Mega Değirmen Projesi' anlaşması

Nijerya’nın önde gelen gıda üreticilerinden BUA Foods, stratejik büyüme planları kapsamında yakın zamanda öncü bir adım daha atarak, un değirmenciliği alanında yeni bir yatırım kararı aldı. Yeni un değirmeni projesinin tamamlanmasının ardından şirket, mevcut toplam kapasitesini 4.000 TPD'den 7.200 TPD'ye çıkartarak, yıllık olarak 2.5 milyon metrik ton buğday öğütme kapasitesine kavuşacak.

Tahıl ve yem değirmenciliği teknolojilerinde Türkiye’nin 2023 yılı ihracat lideri İmaş ve BUA Foods’un ilk projesi olan, toplam 2.400 ton/gün olmak üzere her biri 800 ton/gün kapasiteli 3 hatta sahip 'IRS 2 Un Değirmeni’, Nijerya'nın Port Harcourt kentinde 2023'ten bu yana faaliyet gösteriyor. BUA Foods bugün her biri 800 ton/gün kapasiteli 4 un değirmeninden oluşan ve 3.200 ton/gün kümülatif öğütme kapasitesine sahip yeni un değirmeni projesinin inşası için yine İmaş'ı tercih etti. Yeni projenin tamamlanması ile İmaş, BUA Foods için toplamda 5.600 ton/gün kapasiteli un değirmeni tesisi kurmuş olacak.

Global ölçekte güçlü bir referans

İmaş Genel Müdürü Mustafa Özdemir; "BUA Foods ile gerçekleştirdiğimiz ilk değirmen projemizin ardından, bugün ikinci projemizin anlaşmasını imzalamak üzere tekrar bir araya gelmekten ayrıca gurur duyuyoruz. Projenin tamamlanması ile İmaş’a, sadece Nijerya ve Afrika kıtası değil global ölçekte çok güçlü bir referans daha kazandırıyor olacağız" dedi.

"İmaş ile olan bu ortaklığımız, Nijerya'da gıda güvenliğini iyileştirmeye olan bağlılığımızın bir kanıtıdır. Bu yeni fabrikalar, yüksek kalitede üretime devam etme kapasitemizi önemli ölçüde artıracaktır. Bu yatırım, ülke çapında ek istihdam fırsatları yaratmaya yardımcı olurken, aynı zamanda Nijerya un pazarındaki payımızı artırma hedefimize yönelik atılmış bir adımdır" cümleleriyle imzalanan anlaşmayı değerlendiren BUA Foods Plc Yönetim Kurulu Başkanı Abdul Samad Rabiu sözlerini "Yeni dört değirmenin eklenmesi, yüksek kalitede un üretebilirken aynı zamanda farklı potansiyel un ihtiyaçlarını karşılayabilmek açısından da bize esneklik sağlıyor olacak” diyerek tamamladı.