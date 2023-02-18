İmkanlar seferber edildi! Deprem bölgesinde 448 banka şubesi hizmet veriyor

Deprem bölgesinde vatandaşların bankacılık hizmetinden yararlanması büyük önem taşıyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde hizmet gösteren kanalları duyurdu. TBB’den yapılan açıklamada, bankacılık sektörünün tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesi ve hizmet ağının hızlı bir şekilde daha yaygın hale getirilmesi çabasında olduğu vurgulandı. Bölgede şube sayısının 870 iken, bunlardan 448'inde fiziki olarak hizmet verilebildiği aktarılan açıklamada, ayrıca 4 bin 131 ATM'nin 2 bin 977'sinin aktif çalıştığı bildirildi.

41 mobil şube devreye alındı

Açıklamada, mobil şube ve geçici hizmet noktalarına ilişkin de bilgiler verilerek, şunlar kaydedildi: "Bölgede 41 mobil şube ve 4 konteyner hizmet vermektedir. Bu kanalların yanı sıra 16 geçici hizmet noktasında müşterilerin talepleri karşılanmaya çalışılmaktadır. Çalışmalar sayesinde, 10-16 Şubat döneminde 212 şube ve 209 ATM yeniden hizmet verebilir hale getirilmiştir. " Açıklamada ayrıca, Elazığ ile ilgili verilerin pazartesinden itibaren yayımlanacağı ifade edildi.

Halkbank’tan 16 milyar TL katkı

Bu arada, Halkbank Finans Grubu, deprem bölgesine 7 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 16 milyar TL katkı sağladı. Halkbank Finans Grubu’ndan yapılan açıklamada, “Deprem bölgesindeki kredi geri ödemelerini faizsiz olarak erteliyoruz. 2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın borçlarını siliyoruz. Vefat eden tüm müşterilerimizin kredi borçlarını siliyoruz. Özel bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bölgede yaşayan kart müşterilerimize faizsiz ve masrafsız 5 bin TL nakit Avans tanımladık” denildi.

Garanti'den 10 milyar TL’lik destek

Öte yandan Garanti BBVA, depremde ağır hasara uğrayan illerdeki müşterilerin borçlarını 6 ay erteledi. Garanti'den yapılan açıklamada, "Depremde vefat eden müşterilerimizin kredi ve kredi kartı borçlarını siliyoruz. AFAD’a 650 milyon TL’lik bir bağış yapıyoruz. Ülke olarak önümüzde uzun ve zorlu bir süreç var. Bu zaman zarfında bölgenin finansal sıkıntılarını karşılamak üzere ilk etapta 10 milyar TL’lik bir finansman desteği sağlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.