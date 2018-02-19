İnci Holding, yeni bir jant yatırımı planlıyor

19 Şubat 2018

Ağırlıklı olarak otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren İnci Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, Brezilyalı Maxion ile ortak oldukları jant üretimi işinde, Türkiye'de kapasite artışına yönelik olarak Manisa'da yeni bir fabrika yatırımı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

İnci Holding olarak önümüzdeki dönem büyüme planları kapsamında oto yan sanayinin yeni bir alanına girmeyi de değerlendirdiklerini belirten Gök, yurtdışında yatırımı da gündeme alabileceklerini söyledi.

Uluslararası ortaklıklarla büyüme stratejisi bulunan İnci Holding'in jant üretiminde Brezilyalı Maxion, akü üretiminde Japon GS Yuasa, lojistik sektöründe de Japon Yusen ile ortaklığı bulunuyor.

"Onlar için de çok kritik bir alan"

Reuters ile yaptığı söyleşide Gök, Maxion ortaklığında Türkiye'de dört jant fabrikası ile üretim yaptıklarını belirterek, "Bunların bir tanesinde ağır vasıtalar için çelik jant, bir tanesinde binek araçlar için çelik jant üretiyoruz. İki tanesinde de binek araçlar için alüminyum jant üretiyoruz. Şu an ortağımızla beşincisini açalım noktasındayız" dedi ve ekledi:

"Janttaki stratejimiz ortaklarımızla beraber yürüttüğümüz bir strateji. Maxion şu anda dünyanın en büyük üreticisi. Maxion grubu içinde en büyük ciroyu üreten kısım burası. Onlar için de burası çok kritik bir alan...En azından alüminyum jantın bir devam yatırımı gibi bir yatırım gündemimizde."

Gök, şu anda değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, yatırımın olası büyüklüğü konusunda bir bilgi vermedi.

"Jantta ihracat ağırlıklı çalışıyoruz"

Maxion ve İnci ortaklığı bünyesindeki mevcut dört jant fabrikasının yıllık toplam 11 milyon adet üretim kapasitesi bulunuyor.

Gök, yeni yatırım düşüncelerinin arkasında Avrupa pazarındaki olumlu seyrin etkili olduğunu belirterek, "Jantta ihracat ağırlıklı çalışıyoruz. İhracatta da ağırlığımız Avrupa. Avrupa'daki hemen hemen bütün büyük otomotiv üreticilerine üretim yapıyoruz. Avrupa otomotivi son birkaç senedir iyi bir trendde. O trendin 2018'de devam edeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

İnci Holding'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Maxion-İnci ortaklığının üretim yaptığı otomotiv firmaları arasında BMW, Daimler, Fiat, Ford, Renault, Volkswagen, Land Rover, Audi, Bentley, PSA, Honda, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Nissan, Toyota bulunuyor.

Gök, iç pazarda ise 2018'de 2017'ye benzer bir seyir izlenmesini beklediklerini söyledi.

Japon GS Yuasa ortaklığında ise yeni bir akü tesisi yatırımının sürdüğünü belirten Gök, "Mevcutta iki akü üretim fabrikamız var. Üçüncü fabrikamızın temelini de eylül ayında attık. Bu tesisle beraber 5 milyon adetlik üretim kapasitemiz 7 milyona çıkacak. 2018 sonunda tesisin faaliyete geçmesini planlıyoruz" dedi.

Gök'ün verdiği bilgiye göre, söz konusu fabrikanın 120 milyon liralık yatırım bedeli bulunuyor.

Yan sanayinin yeni bir alanına girme hedefi var

Gök ayrıca büyüme planları kapsamında önümüzdeki dönemde otomotiv yan sanayinin yeni bir alanına girmeyi de değerlendirdiklerini ifade etti.

Gök, "Bu konuda radarımız açık. Yan alan dediğimizde ne olabilir? Yüzyıldır üretilen araçlar son 10 yıldır çok büyük bir değişim gösteriyor. Elektrikli, hybrid... yapacağımız yatırımın otomotivin geleceğine yönelik yatırımlar olması önemli" dedi ve ekledi:

"Alüminyum alanında da bir yatırım olabilir. Alüminyum parçalar tüm çelik parçaların zamanla döneceği birşey olacak. Bu doğrultuda başka bir alüminyum parça üretimi de olabilir."

"Mutlaka ortaklık diye bir şartımız yok"

Yeni bir yatırımın yine uluslararası ortaklıklar yoluyla mı gerçekleştirecekleri sorusu üzerine ise Gök şöyle konuştu:

"Otomotivde global bir yapının parçası olarak hayatınızı devam ettirmek çok daha kritik. Çünkü otomotiv ana sanayi global bir endüstri ve global tedarikçilerle çalışıyor. Biz de stratejimizi de bu doğrultuda yapmaya çalıştık... Bunu ortaklıkla yapmak, bilen biriyle bir işe girmek daha hızlı büyüyebilmek açısından önemli. Ancak mutlaka ortaklıkla yaparız diye bir şartımız yok, tek başımıza da yapabiliriz."

"Yurt dışı yatırıma kapalı değiliz"

Yurtdışında yatırımla ilgili olarak ise Gök, zaman zaman çalıştıkları firmalardan yurtdışında yatırımla ilgili teklifler geldiğini; ancak şu anda somut bir gelişme olmadığını ifade etti.

Gök, "Teklifler her zaman oluyor. Gelenler, görüştüklerimiz her zaman oluyor ama 'bu olacak galiba' dediğimiz birşey henüz yok... Yurtdışında yatırıma kapımız kapalı değil" diye konuştu.

Gök, yurtdışında yatırım konusunda tercihlerinin Avrupa olacağını söyledi.

Gök'ün verdiği bilgiye göre, İnci Holding otomotiv yan sanayi alanında 80'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Otomotiv yan sanayinin yanı sıra lojistik ve mini bar üretimi alanında da faaliyet gösteren holdingin 2017 toplam cirosu 2 milyar lira seviyesinde bulunurken; cironun yüzde 63'ü ihracattan elde edildi.

Son yıllarda ciro bazında yüzde 13-15 ortalama büyüme gerçekleştirdiklerini söyleyen Gök, "2018'de ise yüzde 18'e yakın büyüme beklentimiz var... Trend de o yönde. Geçen yıl son çeyrek ilk çeyreğe göre daha iyiydi. Ayrıca bir fabrikamızın açılması da etken olacak" diye konuştu.

"Yakın ve orta vadede halka arz planı yok"

Gök, şu anda özel bir çalışmaları olmamakla birlikte yerli oto projesini de yakından takip ettiklerini belirterek, "Ortağımız GS Yuasa halihazırda elektrikli araçlara akü üreten bir firma. Dolayısıyla o know-how'a sahibiz. Ama nasıl bir araç olur, nasıl bir akü gerektirir; bunları önümüzdeki aylarda, yıllarda göreceğiz."

Gök, holdingde veya şirketlerde bir halka arz düşünmediklerini belirterek, "Biz hep stratejik ortaklıklarla büyümeyi tercih ediyoruz. Yakın ve orta vadede halka arz düşünmüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Reuters