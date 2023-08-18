Index, ilk yarıda brüt kârını ikiye katladı

200’den fazla dünya teknoloji devinin distribütörlüğünü yapan Index Grup şirketlerinden Index, 2023 yılının ilk altı ayındaki konsolide mali sonuçlarına göre net kârını yüzde 42 artırarak 240 milyon TL’den 340 milyon TL’ye, yüzde 64 artan net satışlarını ise 10,1 milyar TL’den 16,6 milyar TL’ye çıkardı.

2022 yılının ilk yarısında 434,4 milyon TL olan brüt kâr tutarını ise yüzde 109 artırarak 2023 yılı ilk yarısında 907,7 milyon TL’ye yükseltti.

“Dijitalleşmeden başka şansları yok”

Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Distribütörlüğünde liderliği elden bırakmadığımız bilişim sektörü ürünlerine yönelik talebin bugün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de devam ettiğini yakından görüyoruz. Geldiğimiz noktada şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmesi için dijitalleşmeden başka şansları yok. Bugün hızla dijitalleşen dünyada güçlü olabilmenin en büyük kozu teknoloji yatırımlarına hız kesmeden devam etmektir.

Teknolojinin artık diğer bütün sektörler için vazgeçilmez bir yatırım olması nedeniyle yakın gelecekte hem bireysel hem de kurumsal teknoloji ürünlerine yönelik talep artmaya devam edecek. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye bilişim teknolojileri sektöründe tam 23 yıldır açık ara lider olan ve 2023 yılının ilk yarısını da güçlü bir şekilde kapatan Index’in satışlarının ve kârlılıklarının artmaya devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.”