İnfo Yatırım 3. çeyrekte kârını yüzde 147 artırdı

Hisse Senedi, Viop, Forex, Eurobond, Opsiyon, SGMK, Varant, Uluslararası Piyasalar ve Yatırım Fonları ürünleriyle 33 yıldır faaliyetlerini sürdüren İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 2023 yılının 2. çeyrek döneminde 145.733.315 TL olan net dönem kârını 2023’ün 3.çeyrek döneminde yüzde 147’lik artışla 359.355.941 TL’ye yükseltti. Aynı dönemde açılan hesap sayısı da yüzde 70’lik artışla 85 binden 145 bine yükseldi. 2022’de 25 olan irtibat bürosu sayısı da bugün itibarıyla 17 ilde 29 irtibat bürosuna ulaştı.

Halka arzda aracı kurum

İnfo Yatırım, 2023 yılının ilk 9 ayında Mackolik, Graınturk, Katılımevim, Forte, Tatlıpınar Enerji ve Hat-San Gemi şirketlerinin halka arz süreçlerine aracılık etti. İnfo Yatırım’ın Pay Piyasası’ndaki pazar payı, 2023’ün Temmuz ayında %4,88 iken Ağustos ayında %5’e, Eylül’de ise %5,17’ye yükseldi. Eylül 2023’de işlem hacmine göre Pay Piyasası’nda 5. sırada, VİOP da ise 3. sırada olan İnfo Yatırım’ın VİOP pazar payı ise 2023’ün Temmuz ayında %6,94 iken Ağustos ayında %7,13’e, Eylül’de ise %8,36’a yükseldi. İnfo Yatırım FX Pazar Payı’nda ise TSPB verilerine göre 2023 Ağustos ayı sonunda %18 pazar payı ile lider konumda bulunuyor.