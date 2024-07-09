ING Yatırım'ın yeni genel müdürü Murat Yılmaz

2014'ten itibaren HSBC'de satış ve operasyon ekiplerine liderlik ederek, önemli dönüşüm projelerine imza atan Murat Yılmaz, son olarak HSBC'de Satış ve Müşteri Kanalları Grup Başkanı olarak görev yapıyordu. Yılmaz, 1 Temmuz itibariyle, ING Türkiye'nin borsada işlem gören piyasalar ve finansal ürünler politikalarına liderlik etmek üzere yeni görevine atandı.

Lisans eğitimini 1998'de İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde tamamlayan Yılmaz, London Business School ve Lausanne International Institute for Management'ta liderlik programlarına katıldı. Kariyerine 1996'da Intermedya Grup'ta ekonomi alanında gazeteci-editör olarak başlayan Yılmaz, 1998-2014 arasında Yapı Kredi Bankası'nda sırasıyla müfettiş, şube müdürü, saha müdürü ve bölge müdürü olarak görev aldı.