ING’den KOBİ’lere hızlı POS

Ayrıca, dijitalden KOBİ Hızlı POS için başvuru yapan işletme sahipleri, 10.000TL’e kadar yüzde 0,59 avantajlı üye iş yeri ücretinden ilk 6 ay koşulsuz yararlanabiliyor.

POS yazılım, donanım ve bakım hizmeti ücreti ödemiyor. ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, “KOBİ bankacılığında dijital ile danışmanlık hizmetinin gücünü birleştirerek müşterilerimizin ticari hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için dijital ürün gamımızı her geçen gün genişletiyoruz” dedi.

ING müşterisi olan veya olmayan ticari faaliyeti bulunan ve vergi levhasına sahip tüm gerçek kişi şahıs işletmeleri ING KOBİ Hızlı POS’a dijital kanallar üzerinden başvurabiliyor. İşletmeler ING Mobil uygulamasını yükleyerek Kurumsal Mobil bölümünden uygulamaya giriş yapmadan başvuruda bulunabiliyor. ING KOBİ Hızlı POS ile işletmeler POS yazılım, donanım ve bakım hizmeti ücreti ödemiyor