Innovaplast’ın çevre dostu projesine AB’den destek

Ayşe KAYTAN UÇAK

Dünyadan 1.642 kurum ve kuruluşun 151 proje ile başvurduğu “Ufuk Avrupa Programı Küme 6” kapsamında 41 proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenirken, Türkiye’den 4 ortağın yer aldığı 3 proje 629 milyon euro hibe almaya hak kazandı. Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı desteğiyle dünya çapında 11 paydaşın yer aldığı ACTPAC projesi 2024’te başlayacak.

Innovaplast Biyoteknoloji Kurucu Ortağı ve İşletme Müdürü Gökhan Güngör, projenin biyoteknoloji ayağında yer alacak Innovaplast’ın proje kapsamında polietilenin parçalanma süreçleri için multi fonksiyonlu enzim üretim süreçlerini yöneteceğini ve kullanılacak enzimlerin üretimi, üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve scale-up çalışmalarını gerçekleştireceğini açıkladı.

Plastikler geri kazanılacak

Hızla artan plastik ürün kullanımının çevre için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Güngör, polietilenin (PE) en yaygın kullanılan ve toplam plastiğin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan en büyük hacimli plastik olduğunu ifade etti.

Polietilenin uzun C-C bağlara ve reaktif gruplara sahip olması nedeniyle doğada parçalanamayan polimerler olarak sınıflandırıldığını ve genellikle çöp sahalarında depolanarak ya da yakılarak bertaraf edildiğine dikkat çeken Güngör, şunları söyledi: “Bu bağlamda, plastik atıkların yeniden değerlendirilerek daha değerli ürünlere dönüştürülmesi için yeni yöntemlerin geliştirilmesi acil bir ihtiyaçtır.

Bu noktada, ACTPAC projesi, PE atıklarının öncelikle alkanlara, ardından yüksek değerli kimyasallara ve son olarak tamamen doğada parçalanabilen polimerlere dönüştürülmesi için bir yol haritası sunmaktadır. ACTPAC, geliştirilecek özel katalizörler ve çapraz metatezi (çift bozunma) teknikleri aracılığıyla PE'nin alkanlara dönüştürülmesini hedeflemektedir. Elde edilen alkanlar daha sonra çeşitli kimyasal bileşiklere dönüştürülerek farklı endüstriyel uygulamalarda kullanılabilecektir. Bu yöntem sayesinde, plastik atıkları çevreye salmadan geri kazanma ve değerlendirme imkânı elde edilecektir.