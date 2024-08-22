'Innovation Campus Programı'nın yapay zeka sınıfı ilk mezunlarını verdi

Samsung ve UNDP'nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinç yükseltmeyi ve genç kadınları eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcı fikirler üretme konusunda teşvik etmeyi amaçlayan özel yapay zeka (AI) sınıfı, Innovation Campus Programı kapsamında Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı 8 Mart haftasında açıldı. Eğitim sonrasında verilen mentörlük desteğiyle genç kadınlar, kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na (SKA) hizmet edebilecek toplumsal faydayı amaçlayan bilim projeleri geliştirdi.

Ödüller sahiplerini buldu

Genç kadınlara yönelik AI sınıfının mezunları arasında 'En Yenilikçi Proje' ve 'En İyi Proje' ödüllerini, Ceren Kılıç, Mihriban Özdemir ve Türkan Rişvan'dan oluşan ekibin hazırladığı, makine öğrenmesi kullanımını içeren 'Kumul Bitkilerin Loggerhead Deniz Kaplumbağalarına Etkisi' başlıklı proje aldı. 'En İyi Teknik Uygulama' ödülünü, Buket Gençaydın'ın nörogörüntüleme verileri üzerinden ADHD (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu) tahmini yapabilecek bir makine öğrenimi modeli geliştirdiği 'ADHD Tahmini' projesi kazandı.

'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına En Uygun Proje' ödülü, Tuğba Melisa Güngör'ün 'Türkiye'de Sıcaklık Artışı ve Yağış Değişimlerinin Tarımsal Üretime Etkisi' projesi ile Begüm Nur Okur ve Melisa Erce'den oluşan ekibin 'Önleyici Bakım' projesine verildi.

'En Başarılı Sunum' ödülünü almaya Gülce Berfin Ercan'ın sokak hayvanlarının refahını artırmayı ve onların topluma entegrasyonunu sağlamayı hedefleyen 'Pati Kurtarma' projesi hak kazandı. 'En Uygulanabilir ve Ölçeklenebilir Proje' ödülünü ise Selin Ataş'ın cilt benlerini iyi huylu veya kötü huylu (melanom) olarak sınıflandırmak için derin öğrenme tekniklerini kullanan 'Cilt Benleri Sınıflandırma Web Uygulaması' projesi aldı.