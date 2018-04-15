İnşaat şirketi İnanlar iflas istedi

15 Nisan 2018

İnanlar İnşaat'ın patronu Serdar İnan, Twitter hesabından açıklama yaparak şirketinin iflasını istediğini açıkladı.

İnan, 600 çalışanının maaşlarını ilk kez bu ay ödeyemediklerini belirtti.

İnan yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki şirketimizin mal varlığı rahatlıkla borçlarının kapanmasını sağlayacak seviyededir. Bu sebeple şirketimizin üzülerek iflasını istiyorum, ilgili resmi makamlardan ricam işlemlerin bu yönde yapılmasıdır, böylece hak sahipleri alacaklarını rahatlıkla alabileceklerdir." ifadesini kullandı.

İnan, FETÖ'ye yardım gerekçesiyle hapiste kaldığı dönemle ilgili olarak, "Hiçbir suçum yokken yargısız infaza uğratıldım. Benim 16 Ağustos 2016'da açılan dosyam aradan 20 ay geçmesine rağmen iddianamesi yazılamadı. Suçsuzluğum tescillenemedi. Bankalardan ve müşterilerimizden gelen şüphe ve ithamlara resmi bir cevap veremedik. 20 ay önce üzerimize atılan bu zan ile 600 çalışanımızın ve taahhütlerimizin yükü bizleri maddi manevi bitirdi." ifadelerini kullandı.

İnan'ın paylaştığı basın açıklaması: