Insense globale açılıyor: Epilepsi hastalarına yenilikçi teknolojiler sağlanacak

Epilepsi nöbeti gelmeden 180 saniyeye kadar önce hasta ile yakınlarının görsel ve işitsel olarak uyaran “inEpilepsy” uygulamasını hayata geçiren Insense Health Tech Company ile 2019 yılında Londra’da kurulan ve teknolojinin de dahil olduğu farklı sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli şirketlere yatırım yapan IKAR Holding ortaklık kurarak globale açıldıklarını duyurdu.

Insense Health Tech Company tarafından geliştirilen ve “Nöbet Algılama ve Takip Yazılım’ına sahip dünyadaki ilk epilepsi uygulaması inEpilepsy, nöbet esnasında hastanın bulunduğu yeri görsel harita ile yakınlarına anında mesaj olarak iletiyor.

Uygulama epilepsi hastalarının yaşam konforunu olumsuz etkileyen nöbetleri en az riskle atlatmalarına da katkıda bulunuyor. inEpilepsy uygulaması ile istenildiği takdirde uzman görüşü ve uzman takibi özelliği ile veriler hastaların kendi doktorları ile anlık paylaşılıyor.

Bu sayede doktorlar süreç hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğu için hastalarını daha yakından tanıma imkânına sahip oluyor. Aynı zamanda uygulama, ilaçların kullanım saati ve dozları kayıt altına alarak hatırlatma da yapıyor. Bu sayede epilepsi hastaları tedavilerini aksatmadan sürdürebiliyor.

2023 yılında 1 milyon epilepsi hastasına ulaşılmak hedefleniyor

IKAR Holdings olarak bu yenilikçi teknolojiyi dünyanın dört bir yanındaki epilepsi hastalarına ulaştırmak için Insense Health Tech Company ile ortaklık yapmaktan heyecan duyduklarını söyleyen IKAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mario Diel, “Bu ortaklık, epilepsi hastalarının yaşam kalitesini artırmaya ve onlara mümkün olan en iyi bakımı sağlamaya yardımcı olacaktır” diye konuştu.

Şirket olarak kendilerini epilepsi hastalarına mümkün olan en iyi bakımı sağlamaya adadıklarını belirten Insense Health Tech Company CEO’su Yasin Sönmez ise “Bu ortaklığın, epilepsiden etkilenen kişilerin yaşamlarında bir fark yaratmaya yardımcı olacağından eminiz” dedi. Insense Health Tech Company Kurucu Ortağı Ulaş Kayacan da hedeflerinin 2023 yılında 1 milyon epilepsi hastasına ulaşmak olduğunu söyledi.

Tarafların açıklamasına göre yatırım 30 milyon euro’luk değerleme üzerinden iş birliği gerçekleşti. Söz konusu yatırım, uygulamanın dünyanın farklı bölgelerindeki epilepsi hastalarına ulaşabilmesi için kullanılacak.