İnsu Teknik, yerli aracın gazlı amortisörlerine talip
Kendi markası Tuff Support ile üretimin yüzde 95’ini ihraç eden İnsu Teknik, gazlı amortisör ve damper alanındaki iddiasını yerli otomobil projesine de taşımak istiyor. Gazlı amortisörler binek araçlarda ağırlıklı olarak bagaj kapaklarına kullanılıyor.
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