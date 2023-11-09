Intel, 5 bin dolar savaş hibesi verecek

Kemalettin BULAMACI

İsrail'in en büyük işvereni konumundaki Intel, İsrail'de çalışan personeli için hibe desteği duyurdu. Intel CEO'su Pat Gelsinger, İsrail'deki çalışanlarına yolladığı mektupta, "Şirkete olan bağlılığınız, şimdiye kadar yaptıklarınız ve yapacaklarınız, çalışamayacak durumda olan arkadaşlarınıza verdiğiniz destek ve gelişmelerden kişisel olarak etkilenen tüm çalışanlarımızın yaptıklarına duyarsız kalamazdık.

Bu hibe, bunun bir takdir göstergesi olarak size veriliyor" dedi. İnançlı bir Hristiyan olarak bilinen Pat Gelsinger, her pazar günü, kilise ayini sonrasında, İncil'den bazı ayetleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

CEO Gelsinger, 2021 yılında Papa'ya ‘İşlemci Gofreti’ hediye etmişti. Intel, 14 bin çalışanı ile bölgenin en büyük işvereni. İsrail'in toplam gayrisafi milli hasılasının yüzde ikisini ise tek başına yapıyor. Intel, İsrail'deki her bir çalışanına 10 bin İsrail şekeli tutarında hibe verirken, İsrail Savunma Güçleri’nde yedek olarak görev yapanlar için bu rakamı 20 bin İsrail şekeli (5.000 Dolar) olarak açıkladı. Ödemeler, kasım ayı içerisinde yapılacak.

İsrail'de 400 çalışanı bulunan dünyanın ikinci büyük yazılım şirketi Oracle da çalışanlarına birer maaş tutarında hibe vereceğini, bu paranın kasım ayı içerisinde hesaplarına geçeceğini söyledi. 2009 yılından itibaren İsrail'de faaliyet gösteren ve 700 çalışanı bulunan SalesForce ise çalışanlarına 10 bin İsrail şekeli hibe edeceğini açıkladı. Cisco ise İsrail'deki 800 çalışanının her birine 9 bin 500 İsrail şekeli ödeme yapacağını, güvenlik güçlerinde yedek görevde bulunan personele ise bu ödemenin iki katı yani 19 bin İsrail şekeli olarak yapılacağını açıkladı.