INTRO'dan dünyaya kültür ihracatı

21 Mayıs 2018

Filiz COŞKUN

ANKARA - Avupa ve Amerika’ya digital animasyon ve yazılım ihracatı ile ismini duyuran INTRO Grup, niş bir alanda uzmanlaşarak “müze dizayn ve teşhiri” alanında uluslar arası iş fırsatları oluşturdu. DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan INTRO Group kurucusu Bora Can Yıldız, bu alanda yaptıkları çalışmalar sonucunda sadece Türkiye’de değil yurtdışında da önemli fırsatlar yakaladıklarını, bunlardan birinin de Astana Şehir Müzesi olduğunu söyledi.

Bora Can Yıldız, bu alandaki faaliyetlerinde sayısal teknolojileri de kullanarak “multidisipliner” yaklaşım sergilediklerini, sayısal teknolojiler alanında kendi bünyelerindeki çalışmalar nedeniyle de deneyim sahibi olduklarını vurguladı. Yıldız, “Bir müzenin içinde yer alan en önemli komponentler; müzenin kurumsal tasarımı, interaktif sunumlar, filmler, teşhir-tanzim düzenekleri ve dekoru. Elbette bütün bunların hepsini bir araya getiren, o müzeye özel bir iç mimari… INTRO Grup'un, bütün bu ihtiyaçlar ile ilgili ayrı disiplinlerde alt departmanları ve alt şirketleri var” bilgisini verdi.

İnteraktif sunum, animasyon ve prodüksiyon alanında ihracat yaptıklarını ve bu alanda kendilerini ispatladıklarını belirten Bora Can Yıldız, tasarım ve iç mimari konusunda, müzeler alanında özelleşmiş ekip kurduklarını kaydetti. “Kısacası bir müze ile ilgili bütün üretimi kendi içinde gerçekleştiriyor. Bütün bu alt şirketler ve departmanlar INTRO’nun çatısı altında olduğu için, Grup bugüne kadar bir çok farklı müze projesine, bütünsel veya ana komponentlerini oluşturacak sekilde imza attı” diye konuştu.

Astana Şehir Müzesi yanında, Türkiye’de, Prof. Fuat Sezgin, Gülhane İslam Bilim veTeknoloji Tarihi Müzesi, İstanbul Deniz Müzesi, Nusret Mayın Gemisi, Mersin Deniz Müzesi, Milas Hekatomnos Anıt Mezarı, Uşak Arkeoloji Müzesi, Van Urartu Müzesi, ASBU Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İktisat Tarihi Sergisi, Çankırı Bilim Merkezi düzenlemelerini yaptıklarını belirten Yıldız, hali hazırda 4 yeni projeye sahip olduklarını anlattı.

Anahtar teslimi müze hizmeti sunduklarının altını çizen Bora Can Yıldız, “Bu cok niş bir alan. Her müzenin ayrı bir hikayesi var ve ona göre hareket etmeniz ve çalışmalar yapmanız gerekiyor. Bu konuda çok özel programlar geliştirdik ve çok güzel sonuçlar aldık. Bizim iki yönümüz var, inşaat ve teknoloji biliyorsunuz. Yani zaten inşaat sektörünün içindeyiz. Teknolojinin şirketimizin içinde animasyon, yazılım, dizayn ve tasarım departmanlarımız var. Her departman, ayrı bir şirket gibi hareket eder. Türkiye’de ciddi bir boşluğu doldurmuş olduk” diye konuştu.