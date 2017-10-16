İpek Bulgur, Avrupa pazarına göz dikti

16 Ekim 2017

İpek Bulgur, 7-11 Ekim tarihleri arasında Almanya'nın Köln kentinde gerçekleştirilen Anuga 2017 fuarında Avrupalı ziyaretçilere bulguru tanıttı.

Yıllık 70 bin ton üretim gerçekleştiren İpek Bulgur, üretiminin yüzde 45'ini Irak, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan'ın yanı sıra Almanya ve Japonya gibi ülkelere ihraç ediyor.

Ortadoğu'daki istikrarsızlık nedeniyle yeni pazarlara yönelmenin önemine işaret eden İpek Bulgur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mardin Bulgur İmalatçıları Derneği Başkanı Faysal Sun, "Şimdiye kadar bulgur açısından en büyük pazar Ortadoğu'ydu. Ancak bölgede yaşanan istikrarsızlık üreticilerin hızlı ve doğru adımlar atmasını gerektiriyor. Etnik pazarın çok geniş olduğu Almanya gibi ülkeler, potansiyel bulgur tüketicisi. Avrupalılar sağlıklı ve besin değeri yüksek olan bulgura giderek daha büyük ilgi gösteriyor. Hedefimiz bulguru Türkiye'nin Avrupa'ya yönelik en önemli ihracat kalemlerinden biri haline getirmek." diye konuştu.

Şu anda Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine yılda 3 bin ton bulgur ihraç ettikleri bilgisini veren Sun, hedeflerinin bu rakamı gelecek yıl 5 bin ton seviyesine çıkarmak olduğunu söyledi. İpek Bulgur, Almanya'nın Hannover kenti yakınlarında 1,5 milyon euro yatırımla kurduğu depolama tesisinden tüm Avrupa'ya ürün sağlıyor.