iPhone 15’in kendisi gelmeden aksesuarları geldi!

Mcdodo, Türkiye’ye kendisi gelmeden heyecanı gelen iPhone 15 serisi için özel tasarlanan aksesuarlarıyla, başka bir heyecan daha yarattı. MagSafe Kılıf ve Cam Koruyucu, MagSafe Wireless Charger, 3 in 1 Wireless Şarj Standı, yüksek hızlı GaN Şarj Adaptörleri ve Yeni Nesil Akıllı Araç Kitleriyle; 13 ve 14 serilerinde olduğu gibi iPhone 15 serisi kullanıcılarına şarj konusunda bambaşka bir deneyim yaşatacak. iPhone 15 Türkiye’ye gelmeden önce satışa sunulan aksesuarlar; teknoloji marketlerinde ve www.mcdodo.com.tr ’de satışa sunuldu.

MagSafe powerbank’lerde tasarım ve hız yarışıyor

iPhone 14’ten sonra iPhone 15’in de en çok tercih edilecek aksesuarı olan; 20.000 mAh’a kadar yüksek hızda kablosuz şarj imkanı sunan, zarif ve ince tasarımıyla telefonunuzla bütünleşip güçlü mıknatısıyla asla ayrılmayan MagSafe Powerbank’ler; ultra ince tasarımıyla ısınmaya karşı özel korumaya da sahip. Mcdodo MagSafe ayrıca POD koruması, akıllı yabancı cisim tespiti, otomatik kapanma koruması ile akıllı ve daha güvenli bir şarj fırsatı sunuyor.

Dünyanın en hızlı telefonuna yakışır adaptör

Dünyanın en hızlı telefonu için dünyanın en hızlı şarj adaptörünü üreten Mcdodo, 140W’a kadar hızlı şarj destekli GaN teknolojili adaptörler ile sadece iPhone 15 için değil, tablet ve dizüstü bilgisayarlar için de bugüne kadarki en yüksek şarj hızını sunuyor.

iPhone 13, 14 ve 15 serisi için özel olarak üretilen ve MagSafe ile de uyumlu Wireless Şarj ünitesi ise şarj deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor. 25W’a kadar hızlı şarjı destekleyen yeni Mcdodo 2 in 1 ve 3 in 1 şarj üniteleri; zarif tasarımıyla telefon, kulaklık ve saat için aynı anda kablosuz ve özgür şarj fırsatı sunuyor.

Aracınız da iPhone 15 kadar akıllı olsun!

Mcdodo’nun iPhone 15’in sunduğu sınırsız teknoloji, hız ve mobiliteyi bir adım ileri taşıdığı araç kitleri ise aracınızı bir anda ‘akıllı’ hale getiriyor. Mcdodo Bluetooth Receiver Aux Wireless Araç Kiti ve Dijital göstergeli çift USB girişli araç şarjları, arabanıza binlerce lira ödeyerek alacağınız ek paketlerin konforunu sağlıyor. Ayrıca 100W 3 portlu hızlı araç şarjı ve 100W hızlı şarj kablosu da aracınızda bambaşka bir şarj deneyimi yaşamanıza imkan veriyor.