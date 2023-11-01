İş Bankası, GetirFinans’a 50 milyon dolar yatırım kararı aldı

Gerekli yasal onay süreçlerinin ardından servis modeli bankacılığı kapsamında hizmet verecek GetirFinans’a, İş Bankası Grubu’nca ayrıca 50 milyon dolar yatırım kararı alındı. İş Bankası, bu girişim sermayesi yatırımı ile şirkete yüzde 20 ortak olacak.

Böylelikle henüz faaliyete geçmeyen GetirFinans’ın değerlemesi, aldığı ilk yatırımla 250 milyon dolar seviyesine ulaşmış oldu. Yatırım kararını değerlendiren İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Ülkemizde bankacılığın dijitalleşmesi ve teknolojik yenilik anlamında pek çok ilki hayata geçiren İş Bankası 100. yaşına da büyük bir heyecan ve coşkuyla giriyor.

İş Bankası Grubu olarak, ülkemizde dijitalleşmenin, girişimciliğin ve girişimlerin öncü bankası olma misyonumuz doğrultusunda, yeni bir girişim olarak doğan GetirFinans’a 50 milyon ABD doları yatırım yaparak stratejik iş ortaklığı yapma kararı aldık. 100. yılımızda Getir ile kuracağımız güçlü iş birliğinin, sektörümüze örnek olmasını ve devamının gelmesini diliyorum” dedi.

Getir kurucusu Nazım Salur ise “2015’te dakikalar içinde teslimat modeli ile başlayan Getir yolculuğumuza, kullanıcılarımızın farklı ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerimizi çeşitlendirerek devam ettik. Yakın gelecekte de bu hizmetlerimize GetirFinans ile finansal ürünleri ekleyerek, dijital ürün ve uygulamalara yatkın tüm kullanıcılar için yeni bir mobil bankacılık deneyimi sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.