İş Bankası, Greeneco Enerji'nin yarısını 130 milyon dolara aldı
İş Bankası, Greeneco Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin yüzde 50'sini yaklaşık 130 milyon dolara satın almak için anlaştı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bankanın Cuma günü KAP'a yaptığı açıkalmaya göre alış bedelinin yaklaşık 50 milyon dolar tutarındaki kısmı, Greeneco'nun hissedarı Acarsan Makarna Grubu'nun kredi sözleşmeleri kapsamında İş Bankası'nın alacaklarından mahsup edilecek.
İşlem düzenleyici kurumlarının onayının ardından tamamlanacak.
Saray Holding ile Acarsan Holding'in yarı yarıya ortak olduğu Greeneco Enerji'nin 105 MW kurulu güce sahip jeotermal elektrik santralleri bulunuyor.