İş Bankası, ihracat kredisi başvuru süreçlerini dijitale taşıdı

İş Bankası'nın attığı yeni adım sayesinde ihracatçılar artık, dijital kanallar aracılığıyla kullanımı mümkün hale gelen ihracat kredileri için şubeye giderek ticari kredi limitlerini tanımlattıktan sonra diledikleri yer ve zamanda ihracat kredisi başvurusunu İşCep ve Ticari İnternet Şube üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Maliyet ve zamandan tasarruf

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, ihracatçı müşterilerinin dünyaya açılarak ülke ekonomisi için büyük değer oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mal veya hizmet ihracı yapan firmaların ihracat odaklı büyümeleri, uluslararası pazarlarda faaliyet gösterebilmeleri için finansal desteklerimizin yanında birçok bankacılık işlemini dijitalden gerçekleştirmelerini sağlayarak onlara, maliyet ve zamandan tasarruf etmeleri için katkıda bulunuyoruz. Hem finansal ihtiyaçlar hem de dijital çağın gereksinimleri doğrultusunda güncellediğimiz ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz."