İş Bankası yeni ürünü Tek Limit'i duyurdu

Türkiye İş Bankası yeni ürünü Tek Limit ile ticari müşterilerin ihtiyaç duydukları kredi ürünlerine tanımlı limitleri üzerinden limit aktararak, diledikleri an kredi kullanabilmelerine olanak sağladı.

Yapılan açıklamaya göre; Türkiye İş Bankası Tek Limit ile hem gerçek kişi tacir hem de tüzel müşterilerine tek bir ticari kredi limiti tanımlayarak ihtiyaçları olan ticari kredi kartı, taksitli ek hesap, işletme kredileri gibi pek çok kredi türünde kullanım yapabilme avantajı sunuyor. İhtiyaç anında kullanıma hazır limit olması ticari müşterilerin kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı oluyor. Tek Limit’e İş Bankası şubelerinden başvurulabiliyor.

“Kullanıma hazır bir ticari kredi limiti, atılacak adımlar için güç veriyor”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, ticari hayatın yoğun temposu içerisinde KOBİ’lerin ve işletmelerin finansal enstrümanlara hızlı erişimi ve gerek duydukları zaman finansman olanaklarından yararlanabilmesinin önemini vurgulayarak şöyle konuştu:

“KOBİ ve işletmeler, ticari hayat döngüsünde, farklı finansman çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Her bir finansman çözümüne ayrı ayrı başvurmak yerine tanımlı tek bir ticari kredi limiti üzerinden ihtiyacın belirlenerek limitin istenilen kredi türünde kullanılması, KOBİ ve işletmelere önemli bir esneklik sağlıyor. Ayrıca her zaman kullanıma hazır bir ticari kredi limiti olduğunu bilmek, müşterilerimize ticarette atacakları adımlar için güç veriyor. “Geleceğin Bankası” vizyonumuz doğrultusunda tüm müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılayan bir kurum olmanın ötesinde; onların hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler sunan ürün ve hizmetlerle yanlarında olmaya devam edeceğiz.”