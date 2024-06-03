İş Bankası'ndan 'BES Teminatlı İhtiyaç Kredisi'

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, BES'te yapılan düzenlemeyle, BES birikimleri teminat olarak gösterilerek bankalardan kredi kullanılması mümkün hale geldi. Banka da müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu çözümlere, 'BES Teminatlı İhtiyaç Kredisi'ni ekledi. BES katılımcıları böylece emeklilik birikimlerine dokunmadan acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Süreç, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından koordine ediliyor

Krediye teminat olarak gösterilen BES birikimleri, kredinin açık olduğu süre boyunca Alacağın Devri Fonları'nda değerlenmeye devam ediyor. Kredi kapatıldıktan sonra, teminat gösterilen BES birikimlerinin fon dağılımı, tekrar kredi açılışı öncesindeki fonlar olacak şekilde güncelleniyor. Söz konusu süreç, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından uçtan uca koordine ediliyor. Başvuruları, bankanın şubelerinden yapılabiliyor.