İş Bankası’ndan girişimci kadınlara 15,9 milyar TL

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı olan ve Mart ayında yayımladığı “Kadının Güçlenmesi Bildirgesi” ile kadın işletmecilere 5 yıl içerisinde 100 milyar TL tutarında finansman desteği sağlayacağını taahhüt eden Türkiye İş Bankası, söz konusu desteği hızlı bir şekilde kadın girişimcilere ulaştırıyor.

2022 yılında girişimci kadın müşterilerine 20,9 milyar TL’lik nakdi ticari kredi sağlayan İş Bankası, bu kredi hacminin 12 milyar TL’sini KOBİ ve işletme segmentindeki girişimci kadın müşterilerine kullandırdı. Bankanın, 2023 Ağustos itibarıyla girişimci kadınlara kullandırdığı toplam kredi miktarı 15,9 milyar TL, söz konusu kredi hacmi içinde işletme-KOBİ segmentindeki kredi tutarı ise 7,8 milyar TL oldu.

2 bin 585 girişimci adayına eğitim

Banka, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı sözleşmeyle, “Kadın İşletmelere Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı-TurWiB” kapsamında sağladığı 76 milyon dolar kaynağı, Ağustos 2022’den itibaren 18 ay içinde belirlenen kriterlere uygun müşterilere kullandırıyor. İş Bankası, bu sözleşme ile 2023 Ağustos ayı itibarıyla kadın işletmelere 1,1 milyar TL kaynak sağladı

Banka, 2022 Haziran ayından bu yana Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde devam ettirdiği Girişimde Kadın Gücü Projesi ile 2.585 girişimci ve girişimci adayına eğitim verdi.

Eğitim ve mentörlük sürecini başarıyla tamamlayan 3 girişimci/girişimci adayı kadını Silikon Vadisi’ne götürecek olan İş Bankası, 10 kadına da geliştirme desteği sunacak. Ayrıca, garantörlüğünü Applied Value Group (AVG), finansmanını İş Bankası’nın üstleneceği şekilde projeye dahil olan girişimci ve girişimci adayı kadınlara 100 bin TL’ye kadar teminatsız ve sıfır faizli kredi imkanı sağlanacak.