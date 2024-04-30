İş Bankası'ndan KOBİ'lere özel "DijiKolay Finansman" uygulaması

Bankadan yapılan açıklamaya göre Türkiye İş Bankası'nın KOBİ'lere özel yeni görünmez bankacılık ürünüyle işletmelere daha hızlı, esnek ve pürüzsüz bir finansman deneyimi sunulması hedefleniyor.

DijiKolay Finansman ile işletmeler, kullandıkları e-ticaret platformları ve entegratörleri, ERP ve ön muhasebe uygulamaları, ödeme kuruluşu panelleri gibi dijital uygulama veya platformlardan ayrılmadan, ihtiyaç duydukları anda kendilerine özel sunulan kredi imkanlarından yararlanabiliyor.Gelişmiş bir karar motoru tarafından değerlendirilen başvurular saniyeler içinde sonuçlandırılıyor, firmalar zaman kaybetmeden finansmana erişebiliyor.

İşletmelerin ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştirilmiş ödeme planları oluşturarak nakit akışlarını daha etkin yönetmelerine yardımcı olan uygulama, esnek geri ödeme seçenekleri sunuyor.

Uygulama içindeki hesaplama aracıyla kullanıcılar, talep ettikleri krediye ilişkin faiz oranı, taksit tutarı, masraflar, sigorta primi gibi koşulları görüntüleyebiliyor.

Uygulamanın platformlara entegrasyonu, önyüz katmanı üzerinden gerçekleştiriliyor. Kullanılan mimari yapı, entegre olunan platform tarafında herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan, uygulama içinde özelleştirme ve değişiklik yapılmasına imkan tanıyor.

Bu sayede geliştirme kaynağı sınırlı olan firmalar da DijiKolay Finansman'ı kolayca platformlarına entegre edebiliyor, iş ortağı platformlar tarafından üstlenilmesi gereken bakım maliyetleri en aza indiriliyor.

Online Alışveriş Platformu Pazarama, Moka ve KolayBi ile entegrasyonu tamamlanan DijiKolay Finansman'a, bu platformların müşteri/kullanıcı panelleri üzerinden erişim sağlanıyor. İlk etapta yalnızca şahıs şirketleri tarafından kullanılabilen uygulamanın yakın gelecekte tüm KOBİ'lerin kullanımına açılması planlanıyor.

"Mevcut ve potansiyel iş ortaklarımızın müşterilerine ayrıcalıklı hizmet sunmasını sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, her yerde bankacılık vizyonları doğrultusunda, bankacılık hizmetlerini geleneksel bankacılık kanalları dışından, yenilikçi bir anlayışla sunma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Lüle, DijiKolay Finansman ile kredi dikeyindeki bazı hizmetleri KOBİ'lerin dijitalleşmesinde önemli katkısı olan platform ve uygulamaların içinden sunmaya başladıklarını kaydederek, "Böylece bir yandan ekonomimizin belkemiği KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırırken, bir yandan da mevcut ve potansiyel iş ortaklarımızın müşterilerine ayrıcalıklı hizmet sunmasını sağlıyoruz.

İlk olarak Pazarama üzerinden hizmete sunduğumuz ürünümüzün, iş ortağımız olan platformlarda müşteri etkileşimini ve memnuniyetini artıracağına ve onlara rakiplerinden farklılaşma imkanı vereceğine inanıyoruz. KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarına daha etkin ve hızlı çözümler sunarak iş dünyasına değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.