İş Bankası’ndan startuplara özel kredi kartı

Girişimcilere özel ürün ve hizmetlerini zenginleştiren, girişimcilerin ihtiyaç duydukları bankacılık ürün ve hizmetleriyle yanlarında olmayı sürdüren İş Bankası, startup’lara özel Maximiles Business Startup Kredi Kartı’nı hayata geçirdi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Ekim ayında düzenlenen Workup Demo Day etkinliğinde ekosisteme duyurduğu Maximiles Business Startup Kredi Kartı’na ilişkin yaptığı açıklamada, startupların hayatını kolaylaştırmak ve işlerine odaklanarak hem büyümelerinin hem de katma değer yaratmalarının önünü açmak için yeni ürün ve hizmetler geliştirdiklerini vurguladı.

Maximiles Business Startup Kredi Kartı’nın dünyada örneği olmayan bir ürün olduğunu paylaşan Aran, “Yaptığımız araştırmalara göre, startuplara en yüksek maliyeti yaratan kalemin teknoloji harcamaları olduğunu gördük. Buna özel bir avantaj sağlamak istedik ve dünyada en çok tercih edilen bulut işletim sistemi AWS ile özel bir anlaşma yaptık. Bu sayede dünyada AWS ücretsiz bulut kredisi erişimi sunan ilk kredi kartını girişimcilerimizle buluşturduk” dedi.

AWS Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın ise “AWS olarak, dünya çapındaki veri merkezlerinden 200’ün üzerinde tam özellikli hizmet sunan, dünyanın en kapsamlı ve en yaygın kullanılan bulut platformuyuz. En hızlı büyüyen startuplar, maliyetleri düşürmek, daha çevik olmak ve daha hızlı inovasyon yapmak için AWS ürün ve çözümlerini kullanıyor. Biz de Türkiye’deki startupları büyüme yolculuklarında desteklemeye devam etmek istiyoruz. Bu doğrultuda İş Bankası ile yaptığımız iş birliğinin startupların hayatını kolaylaştırmaya ve büyüme potansiyellerine daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Kart startup’lara ne gibi avantajlar sağlıyor?

· AWS iş birliği ile ücretsiz bulut kredisine erişim, dünyada ilk olarak bu kart ile sunuluyor.

· Maximiles Startup Business Kart ile AWS bulut sistemlerinde ayrıcalıklı olacak İş Bankası müşterisi startuplar, ilk aşamada yalnızca İstanbul, İzmir ve Ankara’da yer alan Girişimcilik Şubeleri aracılığı ile bu karta başvurabilecekler.

· Maximiles Business Startup Kredi Kartı’na sahip startuplar henüz kullanmamışlarsa AWS’in ücretsiz cloud hizmetinden yararlanabilecekler.

· Bu hakkın sona ermesinden sonra ise AWS fatura ödemelerini kartla indirimli olarak gerçekleştirebilecekler.

· Girişimciler, Maximiles Business Startup Kredi Kartı ile aynı zamanda Maximiles’ın ayrıcalıklı dünyasına da dâhil olurken harcamalarından mil ve puan kazanacak, üye işyerlerindeki taksit ve özel fırsatlardan da yararlanabilecekler.

Harcama ayrıcalıklarına dönük iş ortaklıklarından ilki İş Bankası ile AWS’in Türkiye çözüm ortağı Commencis tarafından birlikte hayata geçirilmiş oldu.

Ekosistemin %15’ini müşteri olarak kazandı, 200 milyon TL’lik finansman kaynağı sağladı

Girişimcilik Şubeleri aracılığıyla bugüne kadar ülke girişimcilik ekosisteminin %15’ine ulaşan Banka, bu müşterilerine 200 milyon TL’yi aşkın finansman kaynağı sağladı. İş Bankası, AWS ile yapılan iş birliğinin yanı sıra yakında farklı iş ortaklarıyla yine girişimcilerin hayatında yer tutan harcama kalemlerinde ayrıcalıklar sunmayı ve dönemsel kampanyalarla startupların özellikle yurtdışı kaynaklı harcamalarında kolaylıklar sağlamayı amaçlıyor.