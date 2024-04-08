İş dünyası Coorbiz’in dış kaynak satış ekibi çözümünü sevdi

Nitelikli satış personeline erişmek, sahada personeli takip etmek ve sürekli olarak eğitim sunmak, kurumsal yapılar için dinamik koşullarda her geçen gün karmaşık bir süreç haline geliyor. Bu durum, saha satış ekiplerinin yönetiminde dış kaynak çözümlerinin de önünü açıyor. Coorbiz Genel Müdürü Koray Akhan’a göre, şirketler uzun yıllardır çağrı merkezi, insan kaynakları, muhasebe ve müşteri hizmetleri gibi kritik fonksiyonlar için dış kaynak hizmetleri kullanıyordu. Son dönemde ise bu listeye saha satış ekibi kurma ve yönetme desteği de eklendi. Bu gelişmelerin temelinde ise operasyon süreçlerini basitleştirirken satışları artırıp büyüme ivmesi kazanma eğilimi bulunuyor.

“Saha satış ekibi kurmak ve yönetmek şirketler için büyük bir kompleks yapı”

Coorbiz Genel Müdürü Koray Akhan, “Satış ekipleri şirketlerin en önemli departmanlarının arasında yer alıyor. Fakat, bu denli önemli olan departmanı sıfırdan oluşturmak, yahut ihtiyaç anında mevcut departmanı büyütmek hiç de kolay değil. Biz de bu ihtiyaçtan yola çıkarak dış kaynak saha satış ekibi geliştirme hizmetimizle yöneticileri bu dezavantajlardan kurtarıyoruz. Çünkü, bir şirketin satış personelini bünyesine katması bile aylar sürerken yukarıda bahsettiğim süreçleri verimli şekilde kurgulaması çok zor” şeklinde konuştu.

“Başarılı bir satış ekibi için takip, analiz ve eğitim şart”

Coorbiz Genel Müdürü Koray Akhan, “Saha satış ekipleri, şirketlerin büyümesinde dinamo görevi gören bir departman. Ancak, satış ekibinin başarısı, süreçleri takip ve analiz etmekten geçiyor. Coorbiz olarak, özel satış ekibi hizmetimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ediyor ve aradığı özelliklerdeki yeni satış ekibini kurup yönetiyoruz. Türkiye çapında organize olup satışlarını ivmelendirmelerini sağlıyoruz. Bunun basit bir insan kaynakları hizmetinden çok daha fazlası olduğunu söyleyebilirim. Satış ekibinizi, doğru yetkinliklere sahip adaylardan oluşturuyor, çeşitli eğitim programları ile yetkinliklerini geliştiriyor ve kurumsal yönetim standartlarınız doğrultusunda performanslarını takip edip sizin adınıza yönetiyoruz. Tam da bu sayede her geçen gün büyüyor ve farklı başarılara imza atıyoruz” dedi.

“2023’te %400 büyüdük”

2023’e dair büyüme rakamlarına ve 2024 beklentilerine dair bilgiler veren Coorbiz Genel Müdürü Koray Akhan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Geçtiğimiz yıl ciromuzu 5 kat artırıp %400 büyüdük. Şu anda 38 ilde Türkiye nüfusunun %80'ine ulaşabiliyoruz. Ülkemizde faaliyet gösteren en büyük 100 kuruluş arasında bulunan banka, holding ve teknoloji girişimleriyle çalışıyoruz. 20 yılı aşkın deneyimimizle hızlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. 2024’ten de beklentilerimiz oldukça yüksek. Ciromuzda üç basamaklı organik büyüme hedefliyoruz. Devreye alacağımız dijital ürün ve uygulamalarımızla hızlı büyümemizi sürdüreceğiz.”