İş Yatırım'ın kredi derecelendirme notu açıklandı!

İş Yatırım tarafından 14 Eylül'de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde kredi derecelendirmesi hakkında açıklama yapıldı.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi notu AAA, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak teyit edilmiştir. Görünüm her iki vade için de stabildir.