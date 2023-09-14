İş Yatırım'ın kredi derecelendirme notu açıklandı!
İş Yatırım tarafından 14 Eylül'de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde kredi derecelendirmesi hakkında açıklama yapıldı. SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş, şirketin uzun vadeli ulusal kredi notu AAA, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak teyit etti.
Haber Merkezi
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İş Yatırım tarafından 14 Eylül'de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde kredi derecelendirmesi hakkında açıklama yapıldı.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi notu AAA, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak teyit edilmiştir. Görünüm her iki vade için de stabildir.