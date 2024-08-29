İşadamı Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Trabzon doğumlu Kayalar Endüstriyel Mutfak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaya, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Mustafa Kaya, aynı zamanda Kayalar Plastik ve Kayalar Şirketler Grubu’nun da yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyordu.

Mustafa Kaya’nın cenazesi yarın İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Ataköy 5’inci Kısım Camisi’nden ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Çamlık Mezarlığı’na defnedilecek.

Mustafa Kaya kimdir?

Aile vakfı olan Kutlu Bilgi Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Kaya, ayrıca kurucusu olduğu Maçka Sağlık Meslek Lisesinin de Onursal Başkanı’ydı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Kaya’nın da babası olan Mustafa Kaya’nın 1950’li yıllarda Trabzon’dan İstanbul’a gelerek, 1957 yılında kurduğu Kayalar firması, endüstriyel mutfak sektöründe Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olurken, ürettiği ürünleri 5 kıtaya ihraç ediliyor.