İşbank ortaklıklarından 3 milyar TL’lik pay alımı için yetki verdi

İş Bankası, halka açık ortaklıklarının paylarının, ödenecek toplam tutarın 3 milyar lira ile sınırlı olması kaydıyla, 2023 yıl sonuna kadar piyasadan satın alınması konusunda genel müdürlüğe yetki verdiğini duyurdu.

Dün akşam yayımlanan KAP açıklamasına göre, hisse alımı yapılabilecek şirketler Şişe ve Cam Fabrikaları, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Anadolu Hayat Emeklilik, İş Finansal Kiralama, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İş Yatırım Menkul Değerler, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, İş Yatırım Ortaklığı ve TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak sıralandı.

Hisse alımlarında şirket bazında bir sınırlama olmayacak.