İşbir, ‘Junior’ ve ‘Pati’ ile büyüyecek
İşbir Yatak “İyi Bir Uyku Herkesin Hakkı” sloganıyla ürün grubuna bebekler için 'Junior' ve evcil hayvanlara için 'Pati' koleksiyonlarını ekledi.
Şirket, bu markalarla birlikte cirosunda yüzde 25 ek büyüme hedefliyor. 2022'yi üretimde yüzde 30, ciroda yüzde 95 büyüme ile geride bıraktıklarını açıklayan İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “İnovatif ürünlerle sektörde birçok ilke imza atıyoruz. Ürün grubuna eklediğimiz ‘Junior’ ve ‘Pati’ koleksiyonlarıyla ciroda yüzde 25 ek büyüme planlıyoruz. 5 yıllık projeksiyonda üretimdeki ihracat payını yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
İşbir Yatak, yurt içinde 221, yurt dışında 14 uyku merkezi ile ürünleri tüketiciye ulaştırıyor.