Isısan, hastaneler için yılda 35 likit oksijen tankı üretiyor

18 Aralık 2017

DİLEK FİDAN

KAYSERİ - Isısan Engineering markasıyla 62 ülkeye ihracat yapan Isısan, hastanelere inovasyon çalışmaları ile ortaya çıkardığı medikal belgeli likit oksijen tankından her yıl 35 tane üretiyor.

Isısan Satış ve Pazarlama Müdürü Serdal Kara, Türkiye'nin tek medical tank üretici belgesine sahip firma olduklarını belirterek, "Medical sektöründeki bu belge ülkemizde çok fazla dikkate alınmıyor ama yurtdışında son derece önemli bir konu" diye konuştu.

2015'te medikal belgeli likit oksijen tankı üretimine başladıklarını ifade eden Kara, "O günden beri yılda 35 adet tankı hastanelere kazandırdık. Üretimlerimizi 9342/EEC direktifine göre yapıyoruz. Hastaneler için üretilmekte olan likit oksijen tanklarımız EN13485 Quality Management System belgesine sahip. Bunun yanı sıra Kreyojenik tank tasarım ve imalatı başta güvenlik, kullanım kolaylığı ve ekonomik operasyonlar dikkate alınarak yapılmalı. Kreyojenik tank üretim tesisimiz ISO 9000, ISO 13485, OHSAS 18001 ve ISO 14001 kalite, çevre, iş güvenliği ve medikal sistemlere ait kalite yönetim belgelerine sahibiz. Medikal oksijen tankları, EN 12300, oksijene uygun temizlik standardına göre temizlenip belgelendirilmeli" diye konuştu.

İç pazarda iyi bir marka değerine sahip olduklarını aktaran Serdal Kara, "Markamızın değerini koruyarak her zaman ileriye taşımak en büyük hedefimiz. İç pazarda, toptan gaz satış ve gaz dağıtım firmaları bizim başlıca müşteri portföyümüzü oluşturuyor. Yıllık ortalama üretim kapasitemiz 500 adet sanayi tipi LPG stok tankı, 200 adet LPG taşıma tankı, 2 bin adet LPG domestik tank üretimi yapıyoruz. Bunun yanı sıra kreyojenik tank imalat hattımız yılda ortalama 300 adet standart hacimde LNG, Airgas ve CO2 stok tankı ile 100 adet taşıma tankı imal ediyoruz. Ayrıca yılda ortalama 10 adet "Özel Üretim" kreyojenik tank, yani 100 metreküp ila 500 metreküp arası hacimlerde kreyojenik proses tank üretim kapasitesine sahibiz" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz Rusya ve Türk cumhuriyetleri"

Almanya, İran, Cezayir ve Hindistan'da satış ofisleri var. Ortadoğu ve Afrika ülkelerine uzun yıllardır ürün gönderdikleri bilgisini veren Kara, "Yakın zamanda piyasaya sürdüğümüz ve dünya devi markalarının enerji üretim tesisleri için büyük hacimlerde ‘Engineered Tank' üretimimiz ile Avrupa pazarında da tercih edilen bir marka olduk. Geçen yıl Rusya, Teksas/USA, Mexico/USA gibi yeni pazarlara ürün göndermeye başladık. 2013 yılı ve daha öncesinde ürünlerimizin ihracattaki payı yaklaşık %55 iken, 2014'ten bu yana bu oranı %60'ın üzerine çıkardık" dedi. Almanya, Dubai, Irak, İran, Cezayir ve Hindistan'da satış ofisleri olduğunu belirten Kara, "Bu yıl itibariyle Avrupa, USA, UK ve Afrika ülkelerine ürünlerimizi göndermek istiyoruz. Orta vadedeki hedefimiz ise Rusya ve Türk cumhuriyetleri pazarına girerek oradaki talepleri karşılamak istiyoruz" diye konuştu.