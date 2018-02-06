İSKİ'den 9.6 milyon TL'lik yatırım

06 Şubat 2018

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) toplamda 9 milyon 605 bin liralık yatırımla, 17'si tamamen Türk malı olan iş makinesi ve forklift ile 10'u yerli üretim olan toplam 27 iş makinesi ve araç satın aldı.

Yerli üretim 27 iş makinesi, İSKİ'nin Kağıthane'deki Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle İSKİ'ye teslim edildi. Törene İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, imalatçı firmaların temsilcileri ile İSKİ çalışanları katıldı.

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İSKİ'nin su ve atık su teknolojileri alanında yerli ve milli ürünlerin kullanılması için Yerli Teknoloji Ofisi'ni (YTO) kurduklarını belirterek, "İhtiyaçlarımızı belirledik, yerli firmaların bizim ihtiyaçlarımızı nasıl üreteceklerine dair çalışmalar yürüttük. Bunların meyvelerini de kısa sürede almaya başladık" diye konuştu.

10 milyon liralık yerli yatırım

Toplam değeri yaklaşık 10 milyon Türk Lirası'nı bulan 27 iş makinesi ve aracını filolarına kattıklarını aktaran Turan, "Bu araçların 17 tanesi tamamen Türk malı, 10 tanesi de yerli üretim. İSKİ olarak teknolojiyi satın alan değil, üreten ülke hedefine bu araçlarla yeni bir katkı sağlamış olduk" dedi.

Kaynak: DHA