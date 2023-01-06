İsotlar Grup’ta üst düzey atama

Aralarında Doğuş Otomotiv’in de yer aldığı otomotiv sektöründe 20 yıllık deneyime sahip olan Muammer Kavas, İsotlar Grup’taki 7 yıllık çalışma hayatında çeşitli görevlerde bulundu. Hali hazırda İsotlar Grup bünyesinde Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Kavas, 1 Ocak 2023 itibariyle geçerli olan bu değişim sonrası İsotlar Grup Genel Müdürü olarak görevine başladı.

İsotlar Grup bünyesinde şirketin özellikle Mobilup gibi kendi markalarına yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Muammer Kavas, gerçekleştirilen toplantıda çalışanlara ve iş ortaklarına seslenerek şöyle konuştu:

“Yenilikleri daima takip ederek Türkiye’nin otomotiv, motosiklet ve tarım sektöründe öncü kuruluşlarından biri olan ve sektörde takip edilen bir grupta çalışmalarımı sürdürdüğüm için çok mutluyum. Vizyonumuz doğrultusunda sürekli değer üretmeye devam edeceğiz. İsotlar Grup olarak faaliyette bulunduğumuz alanlarda, yetkin insan kaynağı ile müşterisini tanıyan, rekabetçi pozisyonunu koruyan, operasyonel mükemmellik doğrultusunda sürekli yatırım ile sürdürülebilir kar üreterek fark açmaya devam eden yalın yönetim anlayışı misyonumuzu sürdüreceğiz.”

Muammer Kavas kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliğinden mezun olan Muammer Kavas, kariyerine Doğuş Otomotiv’de Bölge Satış Müdürü olarak başladı. Audrive şirketini kurarak ticaret hayatına atıldı. 2014 yılında otomotiv sektöründe dijitalleşme yönünde çalışmalar yürüten B2 Yazılım’da Yönetici Ortak olarak görevine başladı. İsotlar Grup’ta 2016 yılından bu yana sırasıyla İş Geliştirme ve 2. El Direktörü, Filo Operasyonları Direktörü olarak da görev yapan Kavas, 2018 yılından bu yana Genel Müdür Yardımcılığını üstlendiği İsotlar Grup’ta 2023 yılı Ocak ayı itibariyle Genel Müdür olarak çalışmaktadır.