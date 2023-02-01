İstanbul Mobilya Fuarı'ndan sektöre 3 milyar dolarlık katkı

Alanında Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise ikinci büyük fuarı olma özelliği taşıyan IIFF 2023'ü bu yıl 167 bin 500 kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı önceki yıla göre yüzde 25 oranında arttı.

Türk mobilyasını dünya vitrinine çıkaran, ülkenin tüm bölgelerinden mobilya üreticilerinin ve sanayicilerinin yer aldığı uluslararası organizasyona, binden fazla firma ve 3 binin üzerinde marka katıldı.

Gelirin yüzde 60'ı ihracattan

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan CVK Mobilya Şirketler Grubu Genel Müdürü Fatih Çevik, geçen yıl ekonomideki küresel dalgalanmalara ve zorluklara rağmen üretime ve yatırımlarına ara vermeden faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Çevik, 4 milyar dolarlık toplam gelirin yüzde 60’ını ihracattan elde ettiklerini vurguladı.

Hedef 6 milyar dolar

Türk mobilya sektörünün 2023 ihracat hedefinin 6 milyar dolar olduğunu söyleyen Çevik, “Fuarda çok yoğun iş birliği anlaşmalarına imza atıldı. Bu imzalar sayesinde 6 milyar dolarlık ihracat hedefine 3 milyar dolarlık katkı sağlanması bekleniyor” dedi.