İstanbul Yeni Havalimanı'nın dijital altyapısına Turkcell imzası

26 Ekim 2018

Turkcell ve Huawei, Türkiye’nin dünyaya açılan yeni kapısı olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın dijital altyapısı için güçlerini birleştirdi. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, en yüksek teknolojinin kullanıldığı mobil ve sabit şebekelerin havalimanı binalarında hayata geçirilmesi sayesinde yolcular, 4,5G hızında en kaliteli iletişim hizmetini deneyimleyecek. Altyapıda kullanılan en yeni ve en son teknolojiler sayesinde Turkcell, yakın gelecekte hayata geçecek olan 5G teknolojisini de İstanbul Yeni Havalimanı'nın yolcularına sunabilecek.

Turkcell’in İstanbul Yeni Havalimanı için kurduğu dijital şebekede, Huawei’nin LampSite Sharing çözümü kullanıldı. Yüksek insan ve iletişim yoğunluğu olan başka havalimanlarında da başarıyla kullanılan sistem sayesinde İstanbul Yeni Havalimanı’nın ziyaretçileri, dünyanın en iyi ve hızlı kapsamasından faydalanma fırsatı bulacak.

"Milyonlarca yolcuyu Turkcell’in benzersiz dijital deneyimiyle buluşturacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, dijitalleşmenin Turkcell için öncelikli bir strateji olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu başarıyla yürütüyoruz ve kendimizden emin bir şekilde dünyanın dijital ilk operatörüyüz diyoruz. Müşterilerimize geniş yelpazede servis ve en iyi deneyimi sunma çabasındayız. Tamamlanmak üzere olan İstanbul Yeni Havalimanı, hem ülkemizin ve hem de şehrin yeni kapısı. İstanbul’un ve Turkcell’in imajını yansıtması açısından çok önemli. Ulaştığımız yüksek teknolojiyi tüm misafirlere hissettirme amacıyla yola çıktık. Bir yandan burayı kullanacak olan milyonlarca yolcuya eşsiz bir iletişim deneyimi sağlarken, bir yandan da kullandığımız üstün teknoloji sayesinde bilet kontuarları, geliş ve gidiş salonları, tax free işlemi yapılabilen mağazalar gibi yoğun insan trafiği olan yerlerde de çok yüksek hızda ve geniş kapasitede mobil iletişim hizmeti sunacağız. Havalimanının ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz."

Huawei Small Cell Ürün Yöneticisi Peng Honghua da İstanbul Yeni Havalimanı'nın, yüksek trafik hacminin yanı sıra sunacağı yüksek kullanıcı deneyimiyle de İstanbul’un itibarına katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Burada kullanılan LampSite Sharing teknolojisi, bina içi kullanımlar için tüm gereksinimleri karşılayacak bir çözüm sunuyor. Turkcell ile Yeni Havalimanı'nda, bu alanda dünyanın en gelişmiş çözümlerinden birini planlandığı tarihte ortaklaşa olarak hayata başarıyla geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.