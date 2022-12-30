İstanbul’da trafikteki dört taksiden üçü BiTaksi sürücüsü

En fazla yolculuk sabah 08.00 ve akşam 18.00 saatlerinde gerçekleşirken, hafta sonu ise 21.00-01.00 arasında daha çok tercih edildi. Yolculuklarda en çok gidilen ilçeler Anadolu yakasında Kadıköy, Ataşehir, Avrupa yakasında ise Beşiktaş ve Şişli oldu. En uzun yolculuk 138 km’lik mesafeyle Antalya ile Alanya arasında yapılırken, diğer uzun yolculuklar İstanbul’dan Sapanca’ya ve Kayseri’den Kapadokya’ya gerçekleşti.

Yolculukların üçte biri online ödenirken, kartlı yolculukların yüzde 20’sinde bahşiş verildi. En yüksek bahşiş tutarı ise 350 TL oldu. En fazla çağrı yapan kişi 660 kez BiTaksi çağırarak 2022 yılının her gününde taksi kullandı.

“Ulaşım çözümleri geliştiriyoruz”

“BiTaksi’de sürekli olarak kendimizi ve teknolojimizi yenileyerek ulaşım çözümleri hayata geçiriyoruz” açıklamasını yapan BiTaksi CEO’su Kaan Sancaklı, “Bu yıl bizim için büyüme senesi oldu. 15 kenti BiTaksi hizmetiyle tanıştırdık. Kullanıcılarımızın ve şehirlerin ihtiyaçlarını temel alarak uygulamamıza yeni özellikler ekledik. Bu özelliklerin olumlu etkilerini de kullanıcı tercihlerinde doğrudan ölçümledik. GetirAraç’ı uygulamamıza ekleyerek yeni bir ulaşım alternatifi sunduk. Kullanıcılarımız artık geniş seçenekler arasından kendilerine en uygun ulaşım çözümüne ulaşabiliyor. Önümüzdeki dönemde daha çok kente ulaşmayı hedefliyoruz. Yeni ulaşım çözümlerini desteklemeyi ve yeni özellikleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi. BiTaksi uygulamasında kullanıcılar, her iki yolculuktan birini puanladı. BiTaksi kullanan sürücülerin 5 üzerinden ortalama 4,86 puan alması, kullanıcıların genel olarak yolculuklarından memnun kaldığını gösterdi.