İsteGelsin, Kuzu.co’nun ürünlerini müşterileri ile buluşturuyor

Soğuk zinciri bozmadan tüm ürünleri taze şekilde müşterilerine ulaştıran İsteGelsin, yapay zekâ destekli akıllı çiftliklerde kuzu besiciliği yapan Kuzu.co’nun ürünlerinin satışına başladı.

İsteGelsin’in Kategori ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emin Uğur Taflan, “İsteGelsin olarak “Her gün her üründe indirim gelsin, için rahat etsin!” sloganıyla müşterilere hizmet verdiklerini belirtti. Taflan, şunları kaydetti: “Kuzu.co, vazgeçilmez standardımız olan soğuk zinciri aksatmadan uygulama noktasında oldukça başarılı. Yüksek teknoloji ürünü olan akıllı çiftlik yönetimi ile de son kullanıcıya ulaşan ürünlerin tüm süreçlerinin şeffaf bir şekilde takip edilmesine olanak sağlıyor. Ürün üzerindeki barkodun arkasında kuzunun yetiştiricisi, doğum ve kesim tarihi, kesim kilosu, yediği ot analizine kadar detaylı bir izleme sürecine müşteriler kolayca ulaşabiliyor. Bununla birlikte teknolojik bir altyapı ile sistematik ilaç kalıntısı denetimleri yapılıyor” şeklinde konuştu.