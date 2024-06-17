İSTETO'dan ücretsiz ev içi elektrik check-up hizmeti

İSTETO Başkanı Haluk Bozali'nin öncülüğünde yürütülen proje ile ilgili Bozali, sektörün en büyük sorununun elektrik konusunda eğitim almadan, deneme yanılma yöntemi ile hem kendini hem de vatandaşı mağdur eden 'merdiven altı' olarak tanımlanan yetki belgesiz ve vergi levhasız çalışan kişiler olduğunu belirtti.

Bozali, "Bu kişilere karşı toplumu bilinçlendirmek ve güvenli hizmet alımını teşvik etmek için YES projesini başlattık. Belgeli ve sorumluluk sahibi teknisyenlerin, sistem üzerinden hizmet vermesini amaçlıyoruz. YES uygulamasıyla, tüketiciler artık uygulama marketlerinden kolayca indirilebilen bir platform üzerinden, 'Arıza-Bakım-Elektrik', 'Abonelik ve Talep', 'Güvenlik Kameraları Sistemleri', 'Uydu-TV Sistemleri', 'Kompanzasyon Sistemleri', 'GES Kurulum ve Bakım', 'Araç Şarj İstasyonu Kurulumu', 'Elektrikle İlgili Bilirkişi- Danışmanlık', 'Asansör Kurulumu-Arıza Bakım', 'Avukata Sorun' gibi birçok hizmete erişebilecekler" ifadelerini kullandı.

'Yetkili Elektrikçi Kartı'

"Vatandaşlarımızın hizmet aldığı kişinin 'Yetkili Elektrikçi Kartını' sorması yetkinlik belgelerini tamamlamamış kişilerden hizmet almaması da can ve mal güvenliği açısından önemli. Projede bu konuda de farkındalık yaratmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulunan Bozali, İSTETO olarak YES projesinin ve diğer eğitim faaliyetlerinin toplumda olumlu bir etki yaratacağına inandıklarının altını çizerek, projelerinin yıl boyunca devam edeceğini ve vatandaşlara fayda sağlayacağını umduğunu ifade etti.

Hedef: 3 ayda 100 bin üzerinde kullanıcıya ulaşmak

Verilen bilgiye göre, YES, pazar analizini doğru yaparak ve genişleme stratejisini etkili şekilde uygulayarak Türkiye genelinde büyük kullanıcı kitlesine ulaşabilir ve elektrik tamiri sektöründe lider bir platform haline gelebilir. Potansiyel kullanıcı hedefinin, İstanbul için 3 ay içerisinde 100 bin üzerinde kullanıcıya ulaşmak, sonrasında tüm Türkiye'yi dahil ederek 1 milyon kullanıcıya hizmet vermek olduğu kaydedildi.