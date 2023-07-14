ITC, katı atık teknolojisini yurt dışına taşıyor

Elde edilen plastik ve kâğıdı geri dönüşüme gönderen tesis, organik atıkları da "biyometanizasyon" sistemiyle çürüterek metan gazı haline getiriyor. Elde edilen metan gazıyla tesiste üretilen elektrik, daha sonra şehir şebekesine bağlanarak evlerin kullanımına sunuluyor.

Geriye kalan atıklar da depolama sahasına aktarılıyor. Mühendislik ve inşası firma tarafından yapılan tesis, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinin de dikkatini çekiyor. Firma, Romanya, Irak, Makedonya, Kazakistan ve Namibya gibi ülkelere tesis yatırımı için çalışmalarını sürdürüyor.

ITC Katı Atık Yönetimi İş Geliştirme Direktörü Ali Rıza Öner, belediyeler tarafından toplanan evsel nitelikteki atıkların tamamının merkez Sarıçam ilçesinde bulunan katı atık bertaraf tesisine getirildiğini söyledi.

42 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak düzeyde

Günde 1600-1700 ton karışık çöp geldiğini ve bunların tesiste ayrıştırıldığını belirten Öner şunları söyledi: "Plastik ve kağıtlar ham madde olarak kullanılıyor. Geriye kalan organiklerden biyometanizasyon dediğimiz bir yöntemle 21 gün 55 santigrat derecede çürütüyoruz.

İçerisinde özel bakteriler var. O bakteriler bu çöpleri yiyerek metan gazı üretiyor. Üretilen metan gazını elektriğe çeviriyoruz ve yenilenebilir enerji olarak şehir şebekesine bağlanıyor, Türkiye'nin her tarafına iletiliyor. Buradan çıkan elektrik yaklaşık 42 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak düzeyde. Diğer geri kalan çöpleri de düzenli olarak depoluyoruz."