“İyi günlere umutla adım atacağız”

Kadınların çok yönlü düşünebilen, her zaman güçlü yanı ve anaç yapısı ile zorluklarla mücadele konusunda üstün yeteneklere sahip olduklarını belirten Gülşen Şentürk,

“Bizlerde yanlarında olduklarımızı hissettirerek daha iyi günlere umutla adım atacağız.

Deprem bölgesinde her türlü ihtiyaçlarımız vardır. Kadınlarımızın özel olarak hijyen ve çocuk malzemelerine ihtiyaçları olacaktır.

Umudu yeşertmek için her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına BTSO ile yaptığımız bugünkü toplantı ile Bursa’ya gelen depremzedelere haftanın her günü her bölgelere minibüslerimizle, ihtiyaçları ve psikologlarımız, ayrıca kendimizin de katılımları ile onların belirlediği günlerde ziyaretlerimiz gerçekleştirilecektir.

Varlığı ile hayatımızı güzelleştiren ve yokluğu ile bizimle yaşayan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun…” dedi.